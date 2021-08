Venerdì 6 Agosto 2021, 05:02

SPACCIO

Dove si concentrano i flussi di droga in estate? Dove c'è gente. Uno dei luoghi dove i pusher starebbero più di frequente, negli ultimi tempi, sono i luoghi del turismo ma anche come sempre le zone dei locali più frequentati. Qui possono vendere le dosi ai vacanzieri e fare affari d'oro, così come viziare la movida come sempre a scapito della salute di chi assume le sostanze. I controlli dei carabinieri in questo periodo si stanno facendo, infatti, sempre più serrati e più di qualcuno finisce nella rete dei militari. Come a San Felice Circeo, dove un ragazzo è stato arrestato per spaccio in occasione di un vasto servizio di controllo del territorio. È stato sorpreso, ieri notte, nei pressi dei notissimi locali sul litorale: il 20enne pontino, incensurato, era all'esterno di un locale notturno ed è stato notato mentre avvicinava un gruppo di giovani, cercando poi di allontanarsi per eludere il controllo in arrivo. I militari lo hanno rincorso e bloccato sottoponendolo a perquisizione. Rinvenute in un marsupio diverse dosi di hashish e marijuana pronte per lo spaccio. Alla perquisizione del veicolo e dell'abitazione del giovane, ulteriori dosi sarebbero state trovate e sequestrate, sempre della stessa sostanza, con anche un bilancino di precisione per confezionare le dosi. L'arrestato è stato posto a disposizione dell'Autorità giudiziaria di Latina presso il proprio domicilio, in attesa del rito direttissimo in tribunale. «Dall'inizio dell'estate si legge in una nota dei carabinieri sono già numerosi i servizi straordinari svolti e che proseguiranno in maniera anche più serrata nel periodo del Ferragosto per meglio garantire a residenti e turisti di trascorrere le vacanze in piena sicurezza».

Stefania Belmonte

© RIPRODUZIONE RISERVATA