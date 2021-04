23 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







L'INTERVENTO

Nella Giornata della Terra la consigliera di Lbc Marina Aramini traccia un bilancio delle piantumazioni effettuate a Latina negli ultimi tempi. «Tanti nuovi alberi - spiega la consigliera - sono stati messi a dimora in diverse zone del capoluogo in questi ultimi giorni e vanno ad aggiungersi alle centinaia di piantumazioni già effettuate negli ultimi anni. Mi sembra opportuno ricordarlo proprio oggi che è la Giornata della Terra, celebrata un po' ad ogni livello e che a me piace ricordare come un evento le cui problematiche trovano ampio spazio nella didattica, da sempre sensibile ai temi dell'ambiente e della sostenibilità. Perché è da bambini che si inizia ad imparare il rispetto dell'ambiente, anche attraverso l'esempio di quelle buone pratiche che ogni adulto (e non solo genitori e insegnanti) hanno il compito di attuare. Lo dico sia da ex dirigente scolastico sia da consigliera comunale che fa parte della maggioranza al governo della città». La consigliera di maggioranza sottolinea «la massima attenzione dell'amministrazione ai temi ambientali, anche attuando politiche con il minore impatto». «Potrei fare molti esempi - spiega Aramini - ma mi soffermo sulle piantumazioni degli ultimi giorni: un'azione concreta che vuole lasciare un segno tangibile per il futuro, non solo per quel che riguarda l'ambiente ma anche per il decoro della città. Una riqualificazione della viabilità anche pedonale: strade alberate danno un senso di energia ed abbelliscono il paesaggio urbano».

Spazio poi ai numeri: negli ultimi giorni sono 40 le querce rosse messe a dimora in Via Botticelli, un lavoro a regola d'arte dove è stato considerato che un giorno gli alberi cresceranno e che le loro radici non dovranno sollevare né il marciapiede né la parte di strada adiacente. «Purtroppo - continua Aramini - sono numerosi gli esempi in città dove possiamo constatare il posizionamento di specie arboree inadatte al contesto cittadino».Altre recenti piantumazioni riguardano 90 lecci nel Piazzale Carturan, ed altri 84 alberi nel parco Vasco da Gama, tra gelso sterile, albero dei rosari e pioppi cipressini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA