21 Aprile 2021

IL PRESIDIO

Un nuovo presidio nella lotta al Covid: è stata inaugurata ieri mattina, entrando immediatamente in funzione, la tensostruttura allestita per ospitare il centro vaccinale dell'ospedale di Fondi. Con una superficie di 230 metri quadrati complessivi, di cui 150 al coperto, è stata collocata nei pressi della rampa d'accesso del pronto soccorso. Due, al momento, le postazioni per la somministrazione del siero Pfizer. Che, in previsione di un'accelerazione della campagna vaccinale, secondo i piani dell'Asl saranno a breve supportate dall'attivazione di una terza postazione. «La tensostruttura rappresenta un upgrade importante per dare una ulteriore accelerata al processo di vaccinazione territoriale», spiega il vicedirettore sanitario del Presidio centro Fabrizio Turchetta. Evidenziando: «Il punto vaccinale di Fondi, con una media di 300 appuntamenti al giorno è il secondo in provincia di Latina, dopo il capoluogo, per numero di prestazioni». Numeri peraltro destinati a crescere: già al lavoro senza sosta da inizio anno, attualmente sette giorni su sette, dalle 8 alle 20, da qualche giorno la macchina organizzativa del San Giovanni di Dio ha ulteriormente implementato la quantità di dosi somministrate. A vigilare sul flusso di utenti che utilizzeranno la tensostruttura saranno i Falchi di pronto intervento, con i volontari coordinati dal presidente Mario Marino destinati sia all'assistenza delle persone in attesa, sia al presidio dell'area riguardo distanziamento sociale e corretto utilizzo della mascherina. «Un sentito ringraziamento all'Asl commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto perché questa nuova struttura ridurrà i disagi in termini di attesa, prevenendo il rischio di eventuali assembramenti e creando i presupposti per accelerare la campagna vaccinale. Ringrazio anche i Falchi perché, ancora una volta, il loro supporto si è rivelato prezioso per una migliore organizzazione e gestione di un servizio essenziale per la nostra città».

Mirko Macaro

