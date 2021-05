1 Maggio 2021

IL RICORDO

All'ospedale Santa Maria Goretti aveva di fatto iniziato la sua attività e in tutti aveva lasciato un gran bel ricordo. Da tempo si era trasferito all'ospedale San Camillo di Roma, arrivando a dirigere il reparto di neurochirurgia. È morto a seguito di un incidente stradale Agazio Menniti, 47 anni, tra i primi medici a lavorare nella neurochirurgia dell'ospedale di Latina, quando il servizio finalmente aprì nel 2006. Era stato per un lungo periodo a Latina, poi aveva deciso di fare l'esperienza a Roma fino a divenire dirigente nell'importante nosocomio della Capitale. Il medico è rimasto vittima, appunto, di un incidente stradale con il suo scooter che è stato travolto da un'automobile.

A dare notizia del decesso sulla pagina social del San Camillo è stata la direttrice generale facente funzioni, Francesca Milito: «Abbiamo appreso con infinito sgomento della prematura scomparsa del nostro caro Agazio Menniti, primario della Neurochirurgia, persona di grandi valori umani e stimato professionista apprezzato da tutti. La comunità del San Camillo si stringe intorno alla famiglia e ne condivide il grande dolore».

La notizia si è sparsa immediatamente anche a Latina, dove molti in ospedale ricordano la professionalità e l'umanità. «Grande Agazio! Un ragazzo meraviglioso» - è uno dei commenti sul gruppo facebook del Goretti - ma anche «ho avuto il piacere di conoscerlo ciao piccolo grande uomo e professionista». O più semplicemente «è una tragedia».

Molti hanno espresso le condoglianze alla famiglia. Il medico lascia moglie e due figli.

