Giovedì 6 Gennaio 2022, 05:03 - Ultimo aggiornamento: 11:28

L'aumento vertiginoso dei contagi delle ultime settimane ha comportato inevitabilmente un alto tasso di ricoveri anche in provincia di Latina. Sono tornati a salire anche i decessi, già sei dall'inizio di gennaio e 26 nell'intero mese di novembre. Molti di questi sono pazienti che non erano vaccinati, che non avevano effettuato la terza dose o che avevano un'età avanzata e diverse patologie pregresse. La stessa situazione si riflette anche sul fronte dei ricoveri.

A ricorrere in misura maggiore alle cure ospedaliere sono proprio i cittadini non vaccinati, spesso anche di giovane età. Il nosocomio rapidamente si è trasformato di nuovo per accogliere il gran numero di contagiati e ha progressivamente riconvertito diversi reparti, tra cui Urologia e Chirurgia. Ma da qualche giorno si è resa necessaria anche la trasformazione dell'Spdc, il Servizio psichiatrico diagnosi e cura, in reparto Medicina covid. Una nuova disposizione della Uoc Salute Mentale ha infatti previsto il trasferimento dei pazienti ricoverati a Latina al servizio Spdc dell'ospedale di Formia. Al contempo è stato ampliato anche il numero delle terapie intensive disponibili per i casi più gravi e la situazione purtroppo è in continua evoluzione e segue l'andamento dell'emergenza. Il quadro aggiornato è stato fornito dalla direttrice generale della Asl Silvia Cavalli. La struttura di Latina al momento conta complessivamente 97 pazienti covid, 24 dei quali si trovano in Malattie infettive, 34 nei vari reparti di Medicina covid, cinque in terapia intensiva. Ma altre 34 persone sono nelle aree covid del pronto soccorso, seguite e assistite dal personale sanitario ma non assorbite dai reparti del nosocomio. Ogni giorno, con la liberazione dei posti letto si provvede a nuovi ricoveri mentre altri pazienti vengono trasferiti verso la Capitale. In questa situazione di massima diffusione del virus non sono stati risparmiati i bambini. Negli ultimi giorni tre piccoli pazienti arrivati in pronto soccorso a causa del covid sono stati visitati dal primario di Pediatria Riccardo Lubrano e poi trasferiti all'ospedale Bambino Gesù Palidoro di Roma. Intanto, si registrano sempre maggiori disagi e difficoltà nel riuscire a prenotare un test rapido o un tampone molecolare alla Asl di Latina. Intere famiglie contagiate dal covid si vedono costrette, per i tamponi di controllo, a pagare di tasca propria i test nelle farmacie o nei laboratori, altrimenti sono costrette a prolungare l'isolamento anche nel caso si siano nel frattempo negativizzate. Nella giornata di ieri, sulla piattaforma della Asl per la prenotazione, la prima data disponibile era quella del 19 gennaio.

La.Pe.

