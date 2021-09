Martedì 21 Settembre 2021, 05:05

Ieri sera a Latina anche Ilaria Fontana, sottosegretaria di Stato alla Transizione ecologica. L'esponente dei cinquestelle è arrivata in camper in piazza della Libertà per raggiungere, insieme al candidato sindaco del Movimento Gianluca Bono, gli attivisti e i cittadini radunati in via Eugenio di Savoia. «Il progetto della transizione ecologica parte dai territori e quindi necessariamente anche da Latina ha esordito il vice ministro del Governo Draghi Questo per un approccio pragmatico, in cui il cittadino e la comunità devono restare al centro. I progetti sono tanti: transizione energetica, mobilità sostenibile, creare a Latina un hub circolare, una sorta di laboratorio in cui ci sia fattivamente un'economia circolare, ripensando insieme a una città a misura d'uomo in cui ci sia la sostenibilità ambientale». Tanti i temi al centro dell'incontro pubblico con i cittadini al quale hanno preso parte anche il deputato Marco Bella e alcuni candidati consiglieri comunali della lista Mrs: Isabella Monosi, Massimiliano La Mantia, Anna Sacchetti e Salvatore Antoci, consigliere comunale uscente. Latina, una città dalle pesanti servitù: la centrale nucleare a Borgo Sabotino e la discarica di Borgo Montello. Come coniugare questi macigni con la transazione ecologica? «L'ex centrale è in via di smaltellamento ha detto Bono - si tratta di capire ora se il deposito temporaneo delle scorie diverrà definitivo o meno. Bisognerà cercare insieme alla Regione e al Governo di individuare un sito idoneo per le scorie. Noi puntiamo alla completa bonifica del sito di Borgo Sabotino». Per quanto riguarda la discarica, l'aspirante sindaco a cinquestelle ha introdotto il tema sottolineando che la chiusura del sito allo stoccaggio è tutt'altra cosa che la bonifica. «Se i cittadini ce ne daranno la possibilità, come amministrazione ha affermato Bono punteremo ad atti formali per il post mortem, sempre che ce ne siano i margini sotto il profilo giuridico. Detto ciò serve una discarica di servizio per i tmb, in un'area o più aree idonee utili alla chiusura del ciclo dei rifiuti».

