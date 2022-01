Giovedì 6 Gennaio 2022, 05:03

Le sale studio e i laboratori del rinnovato Museo Duilio Cambellotti di Latina, prendono vita e si preparano a ospitare le prime attività formative e didattico-educative. Il nuovo museo civico dunque si conferma Centro di formazione permanente per la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico. Uno degli obiettivi del progetto infatti, era proprio quella della formazione e dell'incontro tra professionisti e operatori del settore, per dare vita a progettazioni integrate e attività di sviluppo del territorio. Il primo momento di formazione prenderà il via il prossimo 14 gennaio, e fino al 4 marzo, con il Corso Museo 4.0 - Musei del territorio innovativi, inclusivi e digitali, giunto quest'anno alla sua Terza Edizione, dopo essere stato inserito l'anno scorso nel Catalogo delle Buone Pratiche della Regione Lazio anno 2020. Il percorso formativo sarà gratuito e articolato in quattro moduli tematici: accessibilità e inclusione, comunicazione digitale, progettazione, marketing e creatività digitale. Saranno dieci lezioni, tenute da 7 professioniste specializzate in ambito giuridico-amministrativo, comunicazione, accessibilità, management e marketing. 25 i posti a disposizione, di cui 8 riservati agli operatori culturali del Sistema Integrato dei servizi culturali delle Città di Fondazione e gli altri destinati ad operatori e professionisti in possesso di titoli di studio ed esperienza professionale pluriennale in ambito culturale-turistico. La terza edizione del corso è finanziata dalla Regione Lazio. Un'importante novità è rappresentata dall'introduzione di un modulo dedicato alla cultura dell'accoglienza e dell'inclusione dei visitatori con disabilità. Le docenti che si avvicenderanno in questo percorso sono la Guida tattile Francesca Fiorucci e la Museologa e Storica dell'arte, Miriam Mandosi che si occuperanno del Modulo dedicato alla Disabilità e all'Accessibilità; Maria Elena Colombo, Digital Media Curator e Nicolette Mandarano, Comunicazione digitale, affronteranno il tema della comunicazione digitale applicata ai servizi culturali; Elena Lusena, Direttore amministrativo dei Musei Civici del Comune di Latina affronterà le tematiche della Progettazione Culturale insieme a Maria Cristina Vannini che dedicherà anche uno spazio al Marketing Culturale. Per la prima volta ci sarà un modulo dedicato all'Empatia digitale e alla Creatività con il metodo Lego Serius play con Antonia Colasante.

