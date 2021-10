Mercoledì 27 Ottobre 2021, 05:01

Due formazioni pontine ancora imbattute dopo tre turni, nella serie C Silver del basket maschile. La New Basket Time Latina (foto sopra), allenata da Andrea Berardi, regola per 82-61 la Serapo Gaeta in un agguerrito derby, molto più equilibrato di quanto faccia presagire l'ampio scarto finale. Gaeta ha fatto leva su un Porfido in stato di grazia (27 punti con 8 triple a segno) ben spalleggiato da La Mura (19). Latina trova in Alessandro Cavicchini e Marco Berardi (38 punti in tandem) i grimaldelli per scardinare la difesa rivale. Stesso canovaccio per la Fortutudo Scauri del coach Enrico Fabbri, dominante col Borgo Don Bosco Roma: 70-54 nello scontro al vertice. Nel quintetto vincente in doppia cifra Sanchez (20 punti) Garofalo (16) Pekovic (12) e capitan Richotti (11). Nella trasferta in casa del Vigna Pia Roma, invece, la Virtus Aprilia perde (68-62) pagando un black-out nella seconda frazione, vinta dai capitolini per 21-5. Nel girone A: Latina comanda a punteggio pieno a quota 6; per Gaeta terza sconfitta consecutiva. Nel gruppo B: Scauri capolista imbattuta dopo tre giornate; Aprilia è in un un gruppone di sei squadre, tutte a 2 punti.

Nella divisione Gold l'unico team della provincia di Latina è l'Oasi di Kufra Fondi, battuta in casa (57-74) dal San Paolo Ostiense. I veterani Damian Hollis (18 punti) e Pino Romano (15) fanno il loro dovere, ma il resto del team è ancora acerbo. I sanpaolini scappano subito (12-20 dopo 9') e non si faranno più acciuffare.

Stefano Urgera

