3 Maggio 2021

Sostegno al disegno di legge Zan contro ogni forma di violenza omofobica, anche con l'idea di un concerto a Latina, e solidarietà a Fedez contro ogni forma di censura. Il sindaco del capoluogo pontino, Damiano Coletta, la lancia dal proprio account Fb ufficiale, ieri, con un post di pochissime parole, netto e chiaro: «Caro Fedez, solidarietà per quello che è successo. Ti lancio una proposta: organizziamo insieme a Latina un concerto a sostegno del ddl Zan. Ti aspettiamo!». Un post che a metà pomeriggio aveva già raccolto più di 400 like e più di 150 commenti. Molti a favore, altri contrari, alcuni pesantemente volgari. «Ritengo che su certi temi non debbano esserci contrapposizioni ideologiche - spiega Coletta - e questo è un tema che riguarda i diritti della persona sanciti dalla Costituzione: quando si parla di discriminazione e violenza nei confronti di orientamenti di genere, di sesso, di disabilità, si contravviene ai principi della Costituzione e non è concepibile che persone che hanno il ruolo di consiglieri comunali si esprimano con modalità violente contro i gay: ci sono valori universali».

