Venerdì 6 Agosto 2021, 05:00

CANOA

Dopo 13 anni l'Italia torna sul podio olimpico nella canoa sprint. Manfredi Rizza ha conquistato ieri, sulle acque del Sea Forest Waterway, la medaglia d'argento nel K1 200 metri dalla canoa velocità a Tokyo. Un risultato che mancava da Pechino 2008.

L'azzurro in forza all'Aeronautica Militare ha ottenuto il secondo piazzamento con il tempo di 35.080. Meglio di lui ha fatto solo l'ungherese che si è aggiudicato l'oro. Bronzo per l'inglese che era stato oro a Rio 2016. Un successo che è stato costruito anche grazie agli allenamenti che il canoista italiano ha effettuato sulle acque del lago di Paola e presso la strutture sportive della Marina Militare di Sabaudia che gli ha offerto ospitalità. È da diverso tempo che il campione di canoa affina la sua preparazione nella città pontina. In finale l'ingegnere è partito fortissimo rimanendo in lotta per la vittoria fino alla fine con l'ungherese cedendo di appena 45 millesimi. Un netto miglioramento rispetto al sesto posto conquistato a Rio nel 2016. Una crescita avvenuta anche al supporto del tecnico federale Stefano Loddo. Nel 2017 Rizza ha deciso di concentrarsi sugli studi per laurearsi in ingegneria meccanica per poi tornare ai massimi livelli ai Campionati Mondiali 2019 quando è arrivato 5° qualificandosi per i giochi di Tokyo.

Una soddisfazione anche per il direttore tecnico Oreste Perri. Il vice campione olimpico ha voluto dedicare la medagli a tutti i canoisti italiani. In acqua ieri mattina sono scesi anche i due canoisti delle Fiamme Gialle di Sabaudia Samuele Burgo e Luca Beccaro per la prova del K2 1000 metri. Purtroppo i due azzurri hanno chiuso al quinto posto la semifinale con il tempo di 3.20.591. Nella finale B hanno centrano il terzo posto dietro Russa e Slovacchia, piazzamento che è valsa loro l'undicesima posizione assoluta. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Federazione Italiana Canoa Kayak, Luciano Buonfiglio. Alla gara ha assistito anche il presidente del CONI, Giovanni Malagò.

Ebe Pierini

