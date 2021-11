Lunedì 22 Novembre 2021, 05:03

LA SITUAZIONE

Oggi Aprilia decide se prorogare l'obbligo di usare le mascherine anche all'aperto. Il provvedimento deciso dal sindaco lunedì scorso valeva soto sette giorni, ma il numero ancora alto dei nuovi casi contagio al coronavirus lasciano pensare che si arrivi a una proroga per un'altra settimana o addirittura per 15 giorni. Ieri il bollettino della Asl di Latina riportava 121 nuovi contagi, appena tre in meno rispetto al giorno precedente. Si chiude così la settimana, i i nuovi casi riscontrati in provincia sono stati 648, 51 in più rispetto alla precedente (con un incremento dell'8,5%). Il numero dei contagi resta dunque alto, ma la curva sembra stabilizzarsi rispetto all'impennata di metà mese. Nella prima settimana i casi erano stati solo 356 e quindi in 21 giorni infatti l'incremento è stato dell'82%. Anche ieri la citta con più contagi nelle ultime 24 ore è stata Latina (30 casi) seguita da Aprilia (19), Formia (14), Priverno (9), Sezze (9), e Cisterna (8). Tre i ricoverati nelle ultime 24 ore e 25 i guariti. I vaccini somministrati sono stati 1768, di questi 263 le nuove dosi e 1.113 le terze dosi.

Resta alto l'allerta anche a Roccasecca dei Volsci. Ieri mattina il sindaco Barbara Petroni, ha aggiornato i concittadini sulla situazione del piccolo centro lepino dopo la chiusura delle scuole. «Sul bollettino di oggi troviamo due nuovi positivi - spiega la Petroni - Si tratta di due bambini di cui uno non domiciliato a Roccasecca ma residente.

Per ora i casi accertati dal molecolare sono tre, a tutti vanno gli auguri di una prontissima guarigione. Nelle prossime ore avremo altri risultati e vi aggiornerò sulla evoluzione. Nel frattempo cerchiamo tutti di rispettare le regole per impedire la diffusione del Covid-19».

