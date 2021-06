LA SITUAZIONE

Nove nuovi casi Covid in provincia di Latina registrati ieri dalla Asl pontina, relativi alla giornata di venerdì scorso a fronte di 398 tamponi processati. Si tratta del miglior dato negli ultimi giorni: 27 infatti erano stati i contagi risultati nel bollettino di mercoledì 16 giugno, 13 in quello di giovedì e 16 in quello del venerdì 18 giugno, tutti relativi alle 24 ore precedenti. Anche i dati regionali sono risultati in calo: ieri 101 nuovi casi Covid in tutto il Lazio, 46 in meno rispetto al giorno precedente: 86 a Roma, e 15 nelle altre province, di cui 9 appunto in quella pontina e 6 in quella ciociara, zero nel Viterbese e, per il sesto giorno consecutivo, nel Reatino.

Il bollettino di ieri della Asl di Latina ha evidenziato tre nuovi casi nel capoluogo pontino e tre a Terracina, un solo contagio nei comuni di Fondi, Formia e Sezze. Nelle 24 ore osservate si sono registrati un ricovero e zero decessi dovuti al Coronavirus, mentre sono guarite 171 persone. Nello stesso periodo sempre la giornata di venerdì - sono state somministrate 4.822 dosi di vaccini anti-Covid.

Con la giornata di ieri, dall'inizio della campagna vaccinale, in provincia di Latina sono state somministrate oltre 132mila dosi di farmaci vaccinali, un quantitativo che ha portato più di 109mila persone a completare il ciclo vaccinale. Ieri alle 18, ad operazioni ancora in corso, il dato giornaliero delle inoculazioni effettuate negli hub pontini è stato pari a 5.181.

Continua da parte del dipartimento di Prevenzione della Asl pontina il monitoraggio della popolazione indiana residente in provincia. In particolare si punta agli irregolari, sfuggiti ai precedenti screening di massa già organizzati in diversi comuni. Per rintracciare gli irregolari e convincerli a sottoporsi al tampone e alla vaccinazione anti-Covid, la Asl di Latina ha chiesto la collaborazione ad Emergency, già coinvolta sul territorio pontino dal 2016 al 2020 nel servizio di assistenza socio-sanitaria alla popolazione migrante. Martedì pomeriggio a Pontinia i primi 30 stranieri irregolari, già contattati, verranno sottoposti a tamponi sierologici e all'esito rapido, in caso di negatività al Coronavirus, si procederà a vaccinazione con il farmaco Johnson&Johnson. La soluzione monouso punta ad evitare il doppio problema di rintraccio.

