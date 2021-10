Giovedì 7 Ottobre 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Appena 13 contagi nelle ultime 24 ore su 548 tamponi processati dalla Asl in provincia di Latina. Tre i positivi accertati nel comune di Minturno, due quelli di Fondi e Santi Cosma e Damiano, uno ciascuno infine quelli registrati nei comuni di Cisterna, Cori, Gaeta, Latina, Sermoneta e Terracina. Il dato porta a 123 il totale dei cittadini pontini contagiati dall'inizio di ottobre. Il report dell'azienda sanitaria segnala poi 52 pazienti guariti e due nuovi ricoveri ospedalieri, oltre a 1.307 somministrazioni di vaccino. La buona notizia è che da 18 giorni non ci sono nuovi decessi legati al covid e una sola vittima è stata registrata nel mese di settembre. Complessivamente dunque la situazione resta sotto controllo, con un numero di nuovi positivi stabile e senza particolari picchi e con pochi ricoveri ospedalieri. E' l'effetto dei vaccini, che hanno consentito di mettere in sicurezza anziani e fragili e che contengono i sintomi di chi nonostante tutto si contagia. I ricoveri dunque continuano a riguardare soprattutto persone che hanno scelto di non sottoporsi alla vaccinazione e per le quali spesso il covid comporta sintomi tali da rendere necessarie le cure dell'ospedale. Intanto, da un'analisi dell'andamento settimanale dei contagi si rileva un ulteriore e consistente calo: nel periodo compreso tra il 29 settembre e il 5 ottobre i casi sono stati in provincia complessivamente 175 e hanno oscillato tra i 45 e i 9. La settimana prima erano stati in totale 196, quella invece tra il 15 e il 21 settembre erano stati 193, 202 e 234 nelle prime due settimane di settembre. Sono invece stabili i ricoveri, nove quelli registrati dal 29 settembre al 5, otto quelli dal 22 al 28 settembre. A diminuire sono invece i guariti (280 contro 433) e anche le somministrazioni di vaccino (9.338 rispetto alle precedenti 11.579). Nel dettaglio dei singoli comuni, i territori con i maggiori contagi sono stati quelli di Aprilia e di Latina, entrambi a quota 45. Sedici sono stati invece i positivi a Fondi, 15 a Sezze e 10 a Roccagorga, mentre gli altri comuni hanno avuto numeri a una sola cifra e 14 sono stati senza casi. Un'attenzione a parte è poi riservata alle scuole, dove continuano i monitoraggi con test salivari. In questi giorni è stato sottoposto di nuovo a screening l'istituto Garibaldi di Fondi: 234 tamponi e nessun positivo tra gli studenti. La diffusione comunque sembra in diminuzione anche nella popolazione scolastica. Una settimana fa le classi in quarantena erano 20 e 35 gli alunni positivi, la situazione attuale ne conta invece rispettivamente 11 e 25, ai quali si aggiungono però sette docenti positivi.

Laura Pesino

