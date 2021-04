21 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LA PRESENTAZIONE

La 3^ prova di Coppa del Mondo si avvicina. Ieri, a 45 giorni dall'evento, che si terrà a Sabaudia dal 4 al 6 giugno, si è svolta la prima presentazione dell'evento in diretta Facebook. A fare gli onori di casa il presidente del comitato Sabaudia Rowing, l'olimpionico di canottaggio e vice sindaco di Sabaudia Alessio Sartori. Questa terza prova di Coppa del Mondo sarà il primo di cinque appuntamenti che nel corso dei prossimi tre anni porranno Sabaudia al centro del mondo remiero internazionale. Un evento che abbiamo voluto fortemente, grazie al supporto di Coni, Federazione, Regione, Provincia, Ente Parco, Marina Militare e di tutti gli altri gruppi sportivi militari ha spiegato. Non vedo l'ora, rigorosamente in tenuta sportiva, di godermi questa tre giorni di gare a ridosso di un lago meraviglioso - ha dichiarato il presidente del CONI, Giovanni Malagò - Noi come Coni, Federazione, Regione, Provincia, Marina Militare e gli altri gruppi sportivi, abbiamo supportato sin dall'inizio questa candidatura. Sabaudia saprà essere all'altezza perché da sempre ha fatto gioco di squadra e continuerà a farlo nel corso dei prossimi anni, perché saremo pronti a candidarci anche per altri eventi ha aggiunto il sindaco di Sabaudia, Giada Gervasi. La Marina Militare si appresta ad affrontare questa nuova sfida con impegno ed entusiasmo ha ribadito l'ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, capo ufficio Affari Generali della Marina Militare - Riteniamo che ospitare all'interno della nostra struttura la terza prova della World Rowing Cup rappresenti l'inizio di un importante percorso di sviluppo sportivo per tutto il territorio. Sabaudia sarà al centro delle manifestazioni internazionali che nei prossimi anni questa Federazione metterà in cantiere ha sottolineato il presidente della Federazione Italiana Canottaggio, Giuseppe Abbagnale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA