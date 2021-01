VERSO IL VOTO

L'elettorato di centro, moderato, insieme ai movimenti civici, rappresenterà l'ago della bilancia nelle prossime elezioni amministrative di Latina, e ora anche i partiti di centrodestra guardano da quel lato. È quanto emerso dall'ultima riunione del tavolo, in cui i rappresentanti provinciali, Gianluca Di Cocco (FdI), Alessandro Calvi (FI), Armando Valiani (Lega), che hanno dato il nome di Svolta di centrodestra al programma, hanno «convenuto di allargare il tavolo di confronto e discussione anche ai movimenti cittadini provenienti dal civismo e dai settori moderati della città», come rendono noto. Basandosi sui pilastri «del dialogo, dell'appartenenza e della coesione», i tre partiti vogliono avviare «un confronto permanente che possa apportare un valore aggiunto al programma elettorale del centrodestra». Alla base di tutto ci sarà il concetto di «democrazia partecipativa». I rappresentati dei tre partiti osservano che «il sistema economico italiano e della nostra città è fondato sulla piccola e media impresa, sul commercio e sull'artigianato, oggi fortemente in crisi anche per i drammatici risvolti dovuti alla pandemia che ha colpito l'umanità. Negli ultimi anni, le scelte nel campo economico dell'amministrazione Coletta, relative allo sviluppo della città, sono risultate errate, se non addirittura inesistenti e hanno in molti casi ostacolato la normale attività delle imprese locali e dei singoli artigiani e commercianti; cittadini, imprenditori e artigiani non riescono ad avere risposte che potrebbero innescare un circolo virtuoso anche per le casse dell'ente, basti pensare all'attuale situazione dell'ufficio di piano dell'Ente completamente bloccato e all'enorme mole di pratiche di condono edilizio inevase. Il potenziamento di tali settori sarà prioritario anche per le autorizzazioni legate all'incentivo 110% tenuto conto che in questo momento di grave crisi economica, può essere uno dei tanti strumenti utili per la ripresa dell'economia. Altra priorità saranno le scelte per il turismo, ad iniziare dal rilancio e tutela del centro storico, dei borghi di fondazione dello sviluppo economico della Marina». In conclusione, «il programma elettorale di Svolta di centrodestra si pone come insieme di idee che rappresentano la città e costituisce l'impegno per una attività amministrativa pulita, corretta, partecipata, che rappresenti i valori autentici della nostra terra: dedizione, fatica e generosità».

