Martedì 24 Gennaio 2023, 11:18

Anche un pizzaiolo fondano e alcune eccellenze della città della Piana, sotto i riflettori del settantatreesimo Festival di Sanremo: Carmine Vertice è stato selezionato per l'Arena del Gusto. Vale a dire l'appendice pensata per esaltare la tradizione culinaria italiana all'interno di Casa Sanremo, l'area dedicata all'ospitalità nell'ambito della kermesse musicale più famosa dello Stivale, concepita come un hub al servizio di artisti in gara e ospiti, conduttori, musicisti, giornalisti e ogni altro addetto ai lavori. Una moltitudine che dal 7 all'11 febbraio sarà deliziata da una squadra di maghi della pizza provenienti da tutta la penisola e pronti a sfornare una prelibatezza dopo l'altra. Fra questi appunto Vertice, uno dei tre professionisti laziali scelti tra innumerevoli profili dai responsabili dell'Arena del gusto Carmelo Pistritto e Enzo Piedimonte, ed unico pontino presente nella lista, appena ufficializzata.



Quarant'anni, insieme all'amico Fabio Conte è titolare di Staglio & Olio Biancaneve, locale incastonato nell'Hotel del Conte di via Appia lato Roma, e ha collaborato a più riprese con Alessandro Lo Stocco, altro fondano doc ma soprattutto uno dei maggiori divulgatori in Italia e nel mondo dell'arte bianca, promossa a colpi di eventi, workshop, pubblicazioni e corsi organizzati da prestigiosi molini. Oltre a professionalità e creatività, come accennato Vertice porterà in vetrina in quel di Sanremo diverse eccellenze della sua terra, alla base di una speciale pizza a chilometro zero, diventando insomma una sorta di ambasciatore di Fondi e dei suoi sapori. Ed ecco che i palati pronti ad affollare il backstage del festival saranno accarezzati da un sapiente mix fatto di fiori di zucchina e basilico della Piana, mozzarella di bufala del caseificio Casabianca Casearia, pomodoro Torpedino, salsiccia del laboratorio artigianale Petrillo Franco Polleria norcineria dal 1986 e olio extravergine di oliva biologico Appia, prodotto dall'azienda agricola Marco De Filippis. Bontà pronte ad essere stese, amalgamate e infornate per ammaliare e, allo stesso tempo, promuovere un intero territorio e alcune delle sue migliori realtà nel settore food.