16 Aprile 2021

LE NOVITÀ

Molte modifiche, tante per adeguamenti normativi, altre ancora per istanze raccolte dai cittadini. Il regolamento per il Canone unico del Comune di Latina, che dal 1 gennaio sostituisce in tutta Italia le ex Tosap (Tassa per l'occupazione di suolo pubblico) e Icp (per l'esposizione pubblicitaria) in invarianza di gettito, dopo appena quattro mesi di vita è atteso da una profonda revisione. Vita in cui, in realtà, non è stato ancora effettivamente applicato, data la sospensione concessa dallo Stato fino al 30 giugno, a causa della crisi economica dovuta alla pandemia. Sospensione che, come ha annunciato ieri nella seduta congiunta delle commissioni Bilancio e Attività produttive l'assessore alle Finanze del Comune di Latina, Gianmarco Proietti, prenderà con ogni probabilità l'intero anno, fino al 31 dicembre. Intanto però, si deve correre ai ripari su diversi aspetti. Ad esempio, l'estensione della superficie di occupazione di suolo pubblico, che ha adesso diversi scaglioni, più adeguati alla pratica quotidiana); la definizione delle strutture esterne (i gazebo), specificando che sono comunque temporanee, anche se hanno una permanenza superiore ai 365 giorni; viene alzato il costo dell'istruttoria, per allinearlo a quello degli altri servizi del Comune; viene specificato che, per le nuove autorizzazioni, saranno pregiudizievoli non solo morosità precedenti, ma anche abusività del richiedente; vengono specificate le forme di pubblicità non soggette a esposizione; si prevede un abbattimento delle sanzioni; viene chiarito il rapporto con il gestore della sosta a pagamento per l'occupazione delle strisce blu. Dall'opposizione sono però giunte note critiche per il fatto che, all'atto della richiesta di autorizzazione, si debba pagare un intero anno anticipatamente. «Per il 2021, quando si viene a chiedere una nuova autorizzazione, il calcolo viene effettuato solo dal 1 luglio al 31 dicembre - ha spiegato Proietti - e probabilmente sarà esonerato». Giovanna Miele (FI) ha comunque chiesto che, «prima dell'approvazione delle modifiche, si svolga una seduta di commissione alla presenza delle associazioni di categoria per raccogliere le loro istanze». An. Ap.

