BASKET

Campionati maschili di basket nell'incertezza dopo l'inattesa recrudescenza del Covid. Il problema? Nell'Italia delle cento Federazioni e delle mille Leghe non c'è unità di risoluzioni. La pallacanestro nazionale che dall'A1 alla C è gestita da tre Leghe separate. L'A1, di competenza Legabasket, ha rinviato solo il turno di ieri. Nell'A2, che interessa la Benacquista Latina, la Legapallacanestro ha disposto invece il rinvio di ben tre turni: quello di ieri e poi 9 e del 16 gennaio. I comitati regionali che gestiscono invece la serie C non si sono ancora pronunciati e solo la Toscana ha posticipato a data da definire la giornata programmata per l'infrasettimanale dell'Epifania.

BENACQUISTA IN STAND BY

Scorrendo il calendario si evince che le gare da recuperare in A2 non sono poi così tante e coinvolgono solo 7 squadre sulle 28 in lizza. Nel girone Verde l'unica partita da recuperare è Capo d'Orlando-Casalpusterlengo, ma non è stata fissata la data. Nel girone Rosso il match Fabriano-Verona sarà recuperato il 6 gennaio, mentre delle tre gare saltata da Chieti, due non sono ancora schedulate (con San Severo e Cento) mentre quella con la Stella Azzurra Roma è fissata al 19 gennaio. Insomma, bloccare il campionato due settimane per recuperare solo una gara è un provvedimento che ha lasciato i club perplessi. Non va bene certamente alla Benacquista: con la vittoria del 20 dicembre sul parquet della Stella Azzurra era in striscia positiva da 4 turni. I pontini torneranno in campo il 16 gennaio, nella sfida casalinga contro la capolista Scafati, recupero del turno di ieri. Se da una parte lavorare per un mese senza scadenze agonistiche sarà una buona occasione per migliorare i meccanismi interni, dall'altra bloccherà per 28 giorni un team in ottima forma.

La stessa Legapallacanestro a cui fa capo l'A2 gestisce pure la B, dove gioca la Meta Formia. Qui nessun rinvio, perché nonosotante la presenza di 64 squadre contro le 28 di A2, ci sono solo tre gare da recuperare. Formia, quindi, scenderà regolarmente in campo il 9 gennaio nella trasferta in casa della Cj Taranto. Difficile reperire notizie a livello nazionale per la C. Nel Lazio, fino a ieri nessuna disposizione di rinvii. Nella divisione Gold, il match del secondo turno di ritorno tra San Paolo ostiense e Oasi di Kufra Fondi si giocherà regolarmente sabato 8 gennaio alle 18. Nella C Silver, dove i rinvii dell'ultimo momento sono stati finora parecchi, si gioca: sabato 8 (ore 18) Nbt Latina-Ferentino; domenica 9 (alle 18) Virtus Aprilia-Cassino e Nuova Lazio-Fortitudo Scauri. Si chiude alle 19 con Serapo Gaeta-BancAnagni. La Nbt Latina deve recuperare un match (l'11 gennaio alle 20.30 in casa con Sora) mentre Scauri ne ha saltate tre. Il 5 gennaio (ore 20) riceverà Pomezia nel recupero del settimo turno, mentre le sfide con Frosinone e Albano non sono ancora schedulate.

