IO SONO ENEA AL FELLINI

Sono undici i finalisti che si sfideranno fino all'ultimo per ottenere le due borse di studio del progetto Io sono Enea in memoria di Fabio Gianfreda, il ragazzo di 19 anni Latina con spiccate doti artistiche che si è tolto la vita in circostanze ancora poco chiare su cui sono in corso delle indagini. Per adesso quel che è certo è che per farla finita ha utilizzato una sostanza nociva, il nitrito di sodio, e che ha lasciato dei video in cui si è detto dispiaciuto di lasciare due cose che lo rendevano felice: il canto e la recitazione.

In attesa di conoscere se dietro al suo gesto c'è stata la regia occulta di esperti del settore che tramite un sito a cui era iscritto hanno consigliato come e cosa fare, la famiglia ha voluto realizzare questa prima iniziativa per ricordare Fabio nel modo che più avrebbe gradito. La serata finale ad ingresso gratuito, fortemente voluta sia dalla famiglia di Fabio che dagli insegnanti dei corsi di arte formativa che frequentava, Clap, che hanno avuto modo di conoscerlo e seguirlo per una parte della sua vita, è in programma per la serata di domani, lunedì 27 settembre, al teatro Fellini di Pontinia.

In quell'occasione una giuria di esperti deciderà chi è il ragazzo che si aggiudicherà un anno di corso di formazione a costo zero in canto e chi quello che la vincerà per il corso di teatro. Fino ad oggi sono stati visionati i filmati di svariati ragazzi, di età compresa tra i 18 e i 24 anni, accomunati da una forte passione per il teatro o la musica, le stesse attività che davano gioia a Fabio.

Sulla pagina Facebook di Clap è anche stata pubblicata una breve biografia degli undici finalisti. Chi vincerà entrerà a far parte dei due differenti percorsi di formazione, condotti da professionisti che conducono gli allievi in maniera seria, ma allo stesso tempo stimolante e divertente. Con il 27 settembre, però, non è finita qui. La famiglia di Fabio Gianfreda ha in progetto altre iniziative da realizzare tra cui l'apertura di una Onlus omonima e la prevenzione dai rischi della rete per i giovanissimi e i loro genitori.

Bianca Francavilla

