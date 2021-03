6 Marzo 2021

Altri 14 casi Covid a Ponza. Il sindaco Francesco Ferraiuolo ha così prorogato di altri 10 giorni la sospensione delle attività di didattica in presenza nelle scuole presenti sull'isola pontina. Il numero degli attuali positivi sull'isola è aumentato a 45, anche se quattro sono risultati residenti a Formia, ha precisato il primo cittadino. I 14 nuovi positivi al tampone molecolare sono una conferma dei test antigenici effettuati in precedenza. Va detto che si tratta di persone riconducibili ai contatti familiari e amicali della coppia risultata positiva un paio di settimane fa», ha spiegato il sindaco Ferraiuolo aggiungendo anche che dal confronto tra il Dipartimento di prevenzione della Asl e la Prefettura di Latina, l'isola di Ponza «non è risultata con parametri tali da poter ipotizzare una richiesta di istituzione di zona rossa». Le isole di Ponza e Ventotene (nei giorni 1 e 2 marzo nel primo caso e il 4 marzo nel secondo) sono state raggiunte dal personale della Asl per la somministrazione in loco dei vaccini anti Covid agli over 80 e alle altre categorie finora autorizzate, tra cui il personale scolastico. Ieri i sindaci delle due isole pontine, attraverso una nota congiunta, hanno ribadito l'utilità della vaccinazione di massa. «Risulta evidente si legge nel comunicato a firma di Ferraiuolo e di Gerardo Santomauro - che, in piccole realtà come le nostre, contenere il virus, con un elevato numero di casi come si contano in questi ultimi giorni, risulta difficile se non impossibile. L'unica soluzione per salvaguardare la cittadinanza è la vaccinazione di massa». Per questo i due cittadini uniti e a gran voce, sono tornati a chiedere «alle massime autorità sanitarie governative, regionali e provinciali di adoperarsi con molta urgenza, affinché si possa procedere ad una vaccinazione di massa per garantire un'apertura dell'isola in totale sicurezza in vista dell'imminente stagione estiva».

