Sono iniziati ieri mattina puntuali alle 8.30 gli esami di Maturità per quasi cinquemila studenti pontini. Le modalità della prova d'esame sono le stesse dello scorso anno, quindi riadattate in funzione delle norme anticovid: niente scritti ma un solo maxi colloquio orale da circa 60 minuti in cui il candidato presenta un elaborato il cui argomento è stato assegnato dal Consiglio di classe in base al percorso svolto durante l'anno e all'indirizzo di studio.

«Un momento importante per la vostra vita, un passaggio da fare con attenzione: non è un esamino, è un esame di Stato, che riconosce il passaggio da una parte all'altra della vostra vita», ha detto il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che in questo modo ha voluto salutare i 540 mila maturandi e maturande italiani. La prova dunque si svolge in presenza, con l'obbligo di indossare la mascherina che deve essere di tipo chirurgico. Non si possono utilizzare, infatti, le mascherine di stoffa e allo studente che ne è privo ne verrà consegnata una dall'istituto. Ieri tutti avevano la propria. Gel e igienizzante, misurazione della temperatura, queste tutte le regole da rispettare, oltre al distanziamento del candidato dai 6 dicenti interni e il commissario esterno. Emozionati gli studenti, ma consapevoli di aver svolto un percorso difficile dovuto alle tante chiusure e restrizioni. Loro però ce la stanno mettendo tutta, considerando inoltre che il 90% degli studenti pontini si è vaccinato in vista degli esami.

«Una tappa che segna un passaggio fondamentale nelle vostre vite - ha detto ai maturandi il Presidente della Provincia e sindaco di Pontinia Carlo Medici - l'esame di maturità è un'esperienza unica, un momento che ciascuno di voi ricorderà sempre con nostalgia. A tutti voi, ragazze e ragazzi, che questa mattina vi state cimentando nella prova che chiuderà il vostro ciclo superiore di studi, va il mio bocca al lupo accompagnato dall'invito a dare il massimo, sta per iniziare un nuovo capitolo della vostra vita tutto da scrivere».

Giovedì 17 Giugno 2021, 05:04