Venerdì 5 Novembre 2021, 05:04

IL PROGETTO

La Regione Lazio pronta ad investire 700mila euro per la realizzazione a Latina della nuova sede per l'Area decentrata Agricoltura e del nuovo polo Agenzia spazio lavoro. Un progetto che passa attraverso il cambio di proprietà della sede della Provincia di Latina adibita a centro di Formazione professionale Campus dei mestieri.

Si tratta del maxi edificio di via Piscinara sinistra, traversa di via Epitaffio, alle porte del capoluogo pontino. La novità è contenuta nella delibera 680 della giunta di Nicola Zingaretti, pubblicata l'altro ieri sul Burl, che prevede l'inserimento nell'inventario dei beni immobili della Regione Lazio del complesso immobiliare in questione. L'ultimo atto a conclusione di un percorso avviato con la legge regionale 7/2015 in base alla quale la Regione ha riacquisito dalla Province l'esercizio della funzione in materia di formazione e con essa la proprietà degli immobili strumentali alla stessa funzione.

I DETTAGLI

La realizzazione dei nuovi uffici regionali avrà luogo mediante ristrutturazione dei piani secondo e terzo dello stabile denominato ex Convitto, facente parte del complesso immobiliare di via Piscinara sinistra.

La spesa, quantificata in 700mila euro, trova copertura nei capitoli di bilancio regionale 2021 e 2022. La Provincia di Latina potrà continuare ad utilizzare il piano terra e il primo piano attraverso un comodato d'uso gratuito per il tramite della società in house Latina formazione lavoro srl come già accordato nel 2016. Tale soluzione appare ottimale si legge nella delibera sotto il profilo sia logistico che patrimoniale atteso che si procederà alla riqualificazione e valorizzazione di un immobile di proprietà regionale e a collocare gli uffici dell'Area decentrata dell'Agricoltura in una sede facilmente raggiungibile sia dall'utenza di Latina che di tutto il territorio provinciale. La sede di via Piscinara, inoltre, è apparsa utile anche alla nuova esigenza di trovare spazi per la neo costituita Agenzia spazio lavoro specializzata nell'attività di accompagnamento al lavoro, di incontro tra domanda e offerta e di servizi alle imprese. La nuova sede regionale ospiterà quindi anche gli uffici attualmente presenti in via Villafranca che la Regione intende chiudere. Nelle more dei lavori di ristrutturazione in via Piscinara, i dipendenti saranno ospitati in locali messi a disposizione dalla Provincia all'interno del complesso.

IL RECESSO

La delibera della giunta di Zingaretti stabilisce inoltre che la competente direzione regionale in materia di patrimonio provveda a recedere dal contratto preliminare di locazione, stipulato con l'Inps il 12 dicembre 2019, per una porzione di immobile di proprietà dell'istituto di previdenza sito sempre a Latina in viale Nervi, atteso il perdurare dell'indisponibilità dello stesso.

L'edificio dell'Inps avrebbe dovuto assolvere alle esigenze della Regione di riassetto logistico dei propri uffici nel capoluogo pontino. La stipula del contratto definitivo viene ricostruito nell'atto di giunta era stata fissata entro il 31 ottobre 2020, previa esecuzione da parte dell'Inps di lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi vigente nonché di adeguamento alla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro. A causa dell'emergenza sanitaria nazionale si legge ancora l'Inps non è stata in grado di avviare i lavori di adeguamento e, ad oggi, l'immobile promesso in locazione risulta ancora inagibile.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA