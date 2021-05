1 Maggio 2021

IL PROVVEDIMENTO

Mentre la frazione di Bella Farnia è blindata dalle forze dell'ordine, il sindaco Giada Gervasi, alla luce della situazione di emergenza che si è venuta a creare, in previsione del fatto che nella città pontina potrebbero riversarsi, in occasione del primo maggio, complice il bel tempo, centinaia di persone provenienti anche da altre zone della Regione, con il rischio di assembramenti, ha deciso di far slittare l'apertura della stagione balneare, prevista per oggi, all'8 maggio. Quindi sarà vietato svolgere attività di balneazione sui 20 chilometri di litorale della nota località balneare pontina.

Dati i numerosi casi di contagio anche tra gli studenti ed il pericolo che il virus si diffonda ulteriormente anche nelle aule scolastiche è stato disposta la didattica a distanza dal 3 al 7 maggio prossimi per tutti gli studenti di Sabaudia. Intanto nella giornata di ieri è iniziato il trasferimento degli indiani positivi che sono stati accompagnati con mezzi della Croce Azzurra e con il supporto della polizia locale dalle loro abitazioni ubicate nella ex Somal alle strutture individuate dal Comune per lo svolgimento dell'isolamento fiduciario e della quarantena.

Si tratta della casa domotica che si trova presso la zona nord di Sabaudia e di una struttura, una ex scuola rurale, che sorge sulla Migliara 51.

Una situazione complicata da gestire. Una bomba ad orologeria che si temeva potesse esplodere ed è accaduto. Alla ex Somal vivono infatti, ammassati, spesso in condizioni di degrado, in piccoli appartamenti, 2.500 indiani sikh impiegati come braccianti agricoli nelle aziende della zona. Un'emergenza sanitaria che ora va smorzata per evitare il dilagare del virus.

E.Pie.

