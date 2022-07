Venerdì 15 Luglio 2022, 09:50

Il Covid-19 non molla la presa. Nella giornata di ieri ci sono stati 905 nuovi contagi e un decesso. Crescono ancora i ricoveri: ieri è stata toccata quota 67.

Questa la mappa dei contagi: Cassino 79; Veroli 64; Ceccano 63; Frosinone 58; Monte San Giovanni Campano 51; Ferentino 50; Alatri 45; Boville Ernica 30; Anagni 29; Paliano 25; Sora 21; Sant'Elia Fiumerapido e Torrice 20; Piedimonte San Germano e Roccasecca 17; Cervaro 15; Fiuggi 14; San Giovanni Incarico 13 e Supino 12. I negativizzati sono stati 692. Indici tutti in salita, per questo da oggi, come noto, inizierà la somministrazione delle quarte dosi, fortemente consigliata, agli over 60 e ai fragili.



LA MAPPA

I nuovi orari per le quarte dosi sono: ospedale San Benedetto Alatri: lunedì - sabato 8.30-13.30 (adulti e pediatrico); ospedale Spaziani Frosinone: lunedì - sabato 8.30-13.30 (adulti e pediatrico); ospedale Santissima Trinità Sora: lunedì - sabato 8.30-13.30 (adulti e pediatrico); ospedale Santa Scolastica Cassino: lunedì - sabato 14.00-19.00 (solo adulti), Centro vaccinale Cassino: mercoledì 12.00- 16.00, giovedì - venerdì 12.00-14.00 (solo pediatrico); Casa della Salute Pontecorvo: lunedì - sabato 8.30-13.30 (adulti e pediatrico. Sono disponibili i vaccini Pfizer, Moderna e Novavax (quest'ultimo presso lo Spaziani di Frosinone e il Santa Scolastica di Cassino).

IL SERVIZIO

Ma non solo Covid, l'Asl ha palesato le iniziative rivolte a coloro i quali sono affetti dal Disturbi del Comportamento Alimentare. Al suo interno c'è il centro clinico Salute Mentale Donna dove si effettuano l'accoglienza e l'orientamento delle donne vittime di violenza e stalking e la terapia psicologica e farmacologica del disturbo post traumatico da stress e psicopatologie correlate. «In questo servizio garantiamo la presa in carico, il sostegno e il trattamento psicoterapeutico e psichiatrico degli utenti, oltre al supporto alle famiglie. All'interno dell'Unità Operativa si attua anche la prevenzione primaria e secondaria, la formazione agli operatori e dei tirocinanti, il raccordo e la collaborazione con le associazioni e con le strutture residenziali e semiresidenziali», ha spiegato la responsabile, la dottoressa Franca Marzella. «Al servizio - ha aggiunto - si accede tramite richiesta diretta (telefonica allo 0775 2072588 o di persona) presso il servizio che si trova nel Poliambulatorio di Viale Mazzini a Frosinone II Piano e Piano Terra».

