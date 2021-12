Ue zona rossa, solo in Italia e Spagna aree in giallo. Le nuove mappe Covid Ecdc. L'elenco delle Regioni

Tutta l'Ue zona rossa. Solo Italia e Spagna presentano aree di colore giallo, quindi a rischio ancora non elevato di contagio. Il resto dell'Unione è rossa o rosso scura. È quanto mostra la mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ( Ecdc).

Germania, lockdown per i non vaccinati. Merkel: «Obbligo vaccino ad esame Parlamento»

APPROFONDIMENTI LA DECISIONE Germania, lockdown per i non vaccinati SALUTE Foto INVISTA Video COVID-19 L'ad Pfizer: «Servirà una dose... IL FOCUS Vaccino Pfizer ai bambini: tempi, prenotazioni, dosaggio e... COVID-19 Lazio parte tra 10 giorni LO STUDIO Aifa: «Nessun evento avverso, efficacia al 91%» L’EMERGENZA Variante Omicron, allarme sul volo Roma-Alghero: passeggero... IL CONTAGIO Variante Omicron, primo caso negli Usa. In Sudafrica 8.561...

La situazione in Italia

Per quanto riguarda l'Italia sono gialle Piemonte, Toscana, Umbria, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Le restanti Regioni sono rosse, nessuna in rosso scuro. In Spagna solo una regione mantiene il colore giallo: l'Estremadura. La massima incidenza dei contagi, secondo l' Ecdc si concentra in Germania, Benelux, Irlanda, Grecia e nell'Europa dell'Est.

Il rapporto Ecdc

La mappa della situazione epidemiologica in Europa per quanto riguarda la Covid-19 pubblicata ogni settimana dall' Ecdc certifica quindi che l'Italia è, almeno per ora, in una condizione relativamente migliore rispetto agli altri Paesi europei. Pur non avendo neanche una regione in verde, colore che indica un rischio epidemiologico basso, il nostro Paese conta 7 regioni su 20 in giallo (Piemonte, Toscana, Umbria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna). Le altre sono rosse, tranne la Valle d'Aosta, l'Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia, tutte e tre in rosso scuro, la categoria che segnala il massimo rischio. L'unica altra regione, in tutta Europa, ad essere ancora gialla è l'Estremadura, in Spagna.

Tutto il resto dell'Ue e del See (Spazio Economico Europeo) è rosso o rosso scuro, con interi Paesi in questa seconda categoria (Islanda, Irlanda, l'intero Benelux, Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia, Slovenia, i tre Stati Baltici, la Danimarca). Anche buona parte della Germania è nella fascia di rischio massimo. La mappa dell' Ecdc tiene conto solo di due parametri: il numero di nuovi casi positivi al Sars-CoV-2 registrati negli ultimi 14 giorni per ogni 100mila abitanti e il tasso di positivi sul totale dei test effettuati. La Commissione ha proposto di includere nei parametri anche il tasso di vaccinazione contro la Covid-19.