Sono mesi che i funzionari ucraini hanno lanciato l'allarme: secondo loro la Russia intende far saltare in aria la centrale nucleare di Zaporizhzhia (la più grande in Europa), ma questi avvertimenti si sono intensificati negli ultimi giorni. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha persino avvisato che Mosca ha collocato oggetti potenzialmente esplosivi sul tetto della centrale elettrica. In un'intervista con ABC News, Zelensky ha spiegato che la Russia potrebbe organizzare un'esplosione nella centrale nucleare di Zaporizhzhia per fermare l'avanzata ucraina sul campo di battaglia.

Ma gli esperti hanno precisato che l'arresto a freddo dei sei reattori della centrale ha frenato il rischio. «In realtà siamo molto, molto fortunati. Qualsiasi incidente non coinvolgerebbe un reattore attivo, che potrebbe causare enormi pericoli ambientali, danni e morti», ha commentato ad ABC News William Alberque, direttore della strategia, della tecnologia e del controllo degli armamenti presso l'International Institute for Strategic Studies.

Mine nella centrale

Le truppe di Putin hanno preso il controllo dell'impianto il 4 marzo 2022, nonostante la compagnia energetica ucraina lo gestisca ancora. Lo scorso ottobre l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha dichiarato che ci sono mine lungo il perimetro della centrale di Zaporizhzhia, ma non al suo interno. Venerdì, gli esperti dell'AIEA presso il sito della centrale elettrica hanno riferito di non aver osservato alcuna indicazione visibile di mine o esplosivi, tuttavia hanno precisato che gli avvertimenti dei funzionari ucraini dovrebbero essere presi sul serio. «È una minaccia reale nello stesso modo in cui gli avvertimenti sull'estrazione della diga di Kakhovka alla fine si sono rivelati realistici», ha detto ad ABC News il mese scorso Keir Giles, consulente senior del programma Russia ed Eurasia presso il think tank londinese Chatham House. «E il vantaggio per la Russia è che potrebbe creare il tipo di incidente nucleare che sarebbe seriamente preoccupante non solo per i sostenitori occidentali dell'Ucraina, ma per il mondo intero, senza necessariamente incorrere nelle conseguenze di un attacco nucleare».

Come far saltare in aria l'impianto

Come potrebbe la Russia far saltare in aria l'impianto? Alberque ha affermato che ci sono quattro aree nell'impianto che Mosca potrebbe pianificare di attaccare: potrebbero far saltare in aria il deposito di combustibile secco, il deposito di combustibile umido, uno degli edifici del reattore stesso o tentare di sciogliere il combustibile nucleare che è ancora nel reattore. «Se lo colpissero dall'esterno e provassero a dire che è stata l'Ucraina, colpirebbero un edificio del reattore che è incredibilmente ben rinforzato. Questi non sono i reattori RBMK che erano Chernobyl. Questi sono DVR, hanno un contenimento molto grande su l'esterno, molto cemento. Quindi dovresti colpirlo con un sacco di armi per fare qualsiasi danno che sia significativo», ha detto Alberque.