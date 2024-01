Yampil, l'orso nero salvato dai soldati ucraini (dopo 5 mesi di guerra) trova casa in uno zoo scozzese

La guerra in Ucraina imperversa da ormai quasi due anni. Nel febbraio 2022, infatti, la Russia di Putin invadeva l'Ucraina facendo ripiombare la guerra in Europa. Le vittime sono diventate migliaia e molte sono tra i civili. E come in ogni conflitto ci sono anche gli animali, specialmente quelli in cattività, che vengono travolti dalla furia delle armi. Sono molte le storie che raccontano di stragi di animali durante le guerre e quella in Ucraina, purtroppo, non è da meno.

L'orso Yampil

Per fortuna, le storie che ci arrivano non sempre sono tragiche, ma a volte hanno un lieto fine. È il caso dell'Orso Yampil, salvato dall'Ucraina e che ha ora trovato una nuova casa al Five Sisters Zoo a West Calder, West Lothian, in Scozia.

Yampil è un orso nero asiatico di 12 anni ed è sopravvissuto alla guerra in Ucraina.

Cinque mesi dopo l'inizio delle ostilità è stato trovato insieme a pochi altri animali vicino ad uno zoo abbandonato nella regione di Donetsk, si conta che il parco ospitasse almeno 200 animali, quasi tutti rimasti uccisi. «Quando i volontari hanno trovato Yampil, c'era una bomba inesplosa vicino alla sua gabbia e lui aveva una commozione cerebrale. Era in condizioni terribili, altri cinque giorni e non sarebbero stati in grado di salvarlo» ha dichiarato Brian Curran, proprietario dello zoo scozzese. Lo zoo ha finora raccolto 60.000 sterline su un obiettivo di 200.000 sterline da donazioni individuali e imprese locali per costruire una nuova casa per Yampil. Il personale di Five Sisters aveva sentito parlare di lui dall'organizzazione belga per il benessere degli animali Natuurhulpcentrum che si era presa cura di lui dopo il suo salvataggio.

La nuova casa

«Gli orsi, proprio come le persone, possono soffrire di problemi di salute mentale simili alla sindrome da stress post-traumatico (PTSD) dopo aver attraversato choc importanti - ha proseguito Curran - ecco perché abbiamo la migliore squadra a disposizione per prenderci cura di lui e contribuire a rendere questa transizione il più pacifica e calma possibile».

In mezzo all'invasione russa e al freddo innumerevoli animali sono stati lasciati indietro e costretti a cavarsela da soli. Più di 13 milioni di ucraini sono fuggiti dalle loro case, tra cui sette milioni di rifugiati e 6,5 milioni di sfollati interni secondo l'ONU.

Infine Curran ha concluso: «Abbiamo già salvato gli orsi e abbiamo alcune strutture formidabili. Tuttavia, Yampil è il primo orso nero asiatico salvato di cui ci prenderemo cura, e ha bisogno di un recinto completamente nuovo per soddisfare le sue esigenze speciali. Ecco perché per ora è sistemato in un recinto temporaneo dove continuerà il suo recupero o andrà in letargo; questo ci darà il tempo di continuare a raccogliere fondi per il suo recinto permanente e lavorare per costruirlo con il sostegno della nostra comunità».

