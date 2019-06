William e Kate, incidente a Windsor: moto della scorta reale investe una donna, è grave

Un'anziana donna britannica è in gravi condizioni dopo essere stata investita ieri da un motocicletta della polizia della scorta dei duchi di Cambridge, William e Kate, sul tragitto fra Londra e Windsor. Lo riferisce oggi la Bbc, precisando che la vittima, 83 anni, si chiama Irene ed è ricoverata in ospedale in condizioni gravi, ma stabili.



Irene Mayor is Grandmother named by neighbours as seriously ill in hospital after collision with William and Kate's police convoy #ghananewsfeed @GhanaFeed https://t.co/NFPgWMVAiY

— TV3Ghana (@tv3gh) 19 giugno 2019