Kate Middleton e William in crisi? Lei lancia messaggi in codice in tv

LONDRA - C'è aria di crisi nel matrimonio tra il principe William e Kate Middleton. Dietro l'apparente famiglia perfetta si nasconderebbero malumori e tradimenti. A corte, infatti, girano voci su una presunta relazione tra l'erede al trono e l'ex modella Rose Hanbury. La Duchessa, che si dimostra sempre più insofferente, avrebbe lanciato in televisione una sorta di messaggio in codice al marito. Ospite della trasmissione per bambini "Blue Peter", in onda sulla CBBC, si è dedicata al giardinaggio e all'improvviso ha raccolto un mazzolino di fiori che in Inghilterra sono conosciuti come "sweet William" e che simboleggiano sentimenti come la fiducia e la lealtà. Per i più maliziosi non si è trattato di una coincidenza, ma di un messaggio chiaro e diretto al principe.

Harry «traditore della razza, va ucciso». In carcere i due neonazi che esaltavano Breivik

Kate Middleton, rumors insistenti sul tradimento di William: Rose Hansbury sulla graticola

Non è dato sapere se il messaggio sia arrivato al destinatario. I media, però, sostengono che la crisi esiste e che Rose è la nuova "Camilla" di casa Windsor. L'ex modella fino a poco tempo fa era felicemente sposata con David Rocksavage, marchese di Cholmondeley, ed era molto amica di Kate. A un tratto si è mostrata in pubblico senza la fede nuziale. I rumors, si sa, non sono bene accetti a palazzo e da Kensington Palace è arrivato un secco «ricorreremo alle vie legali».



Ultimo aggiornamento: 20:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA