Le aspettative di vita degli esseri umani sono destinate ad allungarsi di molto: gli scienziati affermano che uomini e donne potrebbero raggiungere i 140 anni. Finora il record è detenuto dalla francese Jeanne Calment: nonostante fosse una fumatrice accanita è morta all’età di 122 anni. Un nuovo studio ha però stabilito che già ora è probabile che nel Regno Unito qualcuno nato nel 1940 possa raggiungere l’impressionante età di 125 anni. Significherebbe che un ottantenne di oggi potrebbe essere ancora vivo nel 2065.

I ricercatori dell’Università della Georgia hanno analizzato la durata della vita di diversi residenti nel Regno Unito nati nel 1880 per capire cosa ci si possa aspettare in futuro. Le proiezioni mostrano che gli uomini nati nel 1970 potrebbero potenzialmente raggiungere i 141 anni, mentre le donne potrebbero raggiungere i 131. Le stime, però, avvertono i ricercatori, potrebbero essere imprecise, perché si basano su presupposti statistici. Gli studiosi sono invece più possibilisti sul fatto che un uomo nato nel 1940 possa raggiungere i 125 anni di età, mentre una donna nata nello stesso anno possa arrivare a spegnere 124 candeline. Queste stime sono considerate probabili al 50 per cento.

Lo studio esamina la durata della vita in 19 Paesi. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Plos one. Il progresso della medicina moderna e una migliore alimentazione sono fondamentali. Il dottor David McCarthy, che ha coordinato la ricerca presso l’Università della Georgia, ha dichiarato: «I record di longevità potrebbero aumentare in modo significativo. I risultati confermano lavori precedenti che suggeriscono che, se esiste un limite massimo per la durata della vita umana, non ci stiamo ancora avvicinando».