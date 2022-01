Vince la lotteria ma la e-mail finisce nella spam: donna scopre per caso di aver vinto 3 milioni

Stava controllando la posta indesiderata in cerca di un articolo quando ha scoperto di aver vinto 3 milioni alla lotteria. Così Laura Spears, 55 anni, del Mitchigan negli Stati Uniti ha scoperto per caso di essere stata baciata dalla fortuna. Pochi giorni prima la donna aveva acquistato un biglietto online sul sito MichiganLottery.com, e il 31 dicembre aveva centrato la combinazione con i numeri 02-05-30-46-61.

«Avevo comprato il biglietto online»

«Ho deciso di comprare il biglietto perchè il jackpot stava diventando molto alto» ha raccontato la donna al sito Mitchigan Lottery Connect. Pochi giorni dopo l'acquisto, ha trovato per caso la e-mail ufficiale che comunicava la vincita, finita erroneamente nella casella spam: «Non riuscivo a credere a quello che stavo leggendo, ho subito effettuato l'accesso al mio account della lotteria per confermare il messaggio. Ancora non posso credere di aver vinto 3 milioni!» racconta. Ora Laura ha deciso che condividerà il premio con i membri della sua famiglia e già programma di andare presto in pensione.