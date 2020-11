Vigile del fuoco interviene su un incendio e scopre che a bruciare è casa sua e la moglie è morta carbonizzata

Da 20 anni Corey Logan, vigile del fuoco di Miami, è abituato a prepararsi in pochi istanti, salire a bordo del camion e correre per spegnere gli incendi in giro per la città. Ma quando martedì è arrivata quell'allarme via radio gli si è gelato il sangue nelle vene. La segnalazione confermava quello che temeva: a essere andata a fuoco era la sua casa dove abitava con la moglie disabile. Per tutto il tragitto ha sperato che la donna che amava ce l’avesse fatta, ma quando è arrivato a casa è stato accolto dall’abbraccio dei colleghi che gli hanno dovuto comunicare la più terribile delle notizie.

Martedì Logan stava quasi per terminare il suo turno di lavoro quando gli è arrivata una notifica dell’allarme di sicurezza di casa sua: il video della telecamera di sorveglianza mostrava un vicino di casa che suonava freneticamente alla sua porta. La scena ha insospettito Logan che ha chiesto al collega di accompagnarlo a casa per capire cosa fosse successo. Pochi attimi dopo la più triste delle comunicazioni gli è arrivata via radio: c’era un incendio all’indirizzo di casa sua.

Quando Logan è arrivato era ormai troppo tardi. Alcuni colleghi erano già intervenuti, ma non era riusciti a salvare la moglie che, essendo invalida, era stata sorpresa dalle fiamme e non era riuscita a fuggire da casa. Il suo corpo carbonizzato è stato ritrovato in camera da letto. Un’indagine stabilirà cosa abbia scatenato l’incendio che ha devastato la casa e la vita di Logan. Intanto i suoi colleghi si sono stretti intorno a lui lanciando una pagina su GoFundMe sulla quale in pochi giorni sono stati raccolti più di 60mila dollari destinati ad aiutare lo sfortunato vigile del fuoco.

