Scoperti misteriosi disegni rupestri in Svezia: forse prime immagini dei vichinghi

Grandi navi che sembrano evocare la forma tipica delle imbarcazioni vichinghe con la prua allungata e scolpita. Ciurme di uomini al comando e figure stilizzate di animali spettrali. L'ipotesi che sta prendendo piede in queste ore è che possano essere alcune tra le più antiche raffigurazioni del popolo dei vichinghi svedesi. I disegni appaiono tracciati in bianco.

Una coreografia di immagini che animano una imponente parete di roccia molto ripida. Quasi fossero murales rupestri eseguiti in modo acrobatico. Mistero nel mistero, dunque. E' la scoperta che sta calamitando l'attenzione del mondo scientifico, avvenuta in una regione della Svezia occidentale, non lontano dal sito di Bohuslän, area molto noto agli archeologi perché aveva già restituito anni fa altre incisioni rupestri (come quelle dell’età del bronzo di Tanum), riconosciuto come patrimonio culturale universale dall’UNESCO.

IL TESORO NASCOSTO

I ricercatori hanno riportato alla luce circa 40 "petroglifi", ossia disegni su pietra, raffiguranti navi, persone e figure di animali, risalenti a circa 2700 anni fa. La scoperta è avvenuta per puro caso, come spesso accade in archeologia, dove il fiuto e l'istinto degli esperti si accompagnano ad una buona dose di fortuna. Già perché il team di archeologi svedesi stava perlustrando l'area quando si sono trovati di fronte ad una immensa parete di roccia completamente ricoperta di strati secolari di muschio compatto. Come riporta LiveScience, solo per puro caso hanno un particolare: una linea biancastra. «Sembrava fatta dall'uomo». Troppo precisa e definita per essere naturale. E' bastato rimuovere (a fatica) la superficie muschiosa per rivelando i petroglifi sottostanti. La sorpresa è stata tanta. Ma il mistero che aleggia su questi disegni si infittisce.

L'ENIGMA DELLA PARETE A STRAPIOMBO

Come sono stati realizzati i disegni? Qui sono entrati in gioco anche i geologi. La parete di granito appare molto ripida. Ma soprattutto, nell'VIII secolo a.C. (ai tempi dell'esecuzione) faceva parte di un'isola. Come ha spiegato Martin Östholm, project manager della Fondazione Bohuslän: «Le maestranze avrebbero dovuto realizzare le incisioni stando in piedi su una barca o su una piattaforma costruita sul ghiaccio». Le persone addette all'opera potrebbero aver sbattuto pietre dure contro la parete rocciosa di granito facendo emergere lo strato bianco sottostante: in questo modo i disegni rupestri apparivano altamente visibili dalle navi di passaggio. Per incutere timore? Per contrassegnare una proprietà? Sono solo alcune ipotesi. Se le inisioni rupestri sono state realizzate in un periodo di tempo relativamente breve, potrebbero raccontare una storia. I disegni raffigurano navi, persone e figure di animali, comprese creature a quattro zampe che potrebbero essere cavalli. Il più grande mostra una nave lunga 4 metri.