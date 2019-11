«Vendo neonato, la sorella di 4 anni è gratis», l'offerta choc su un sito di annunci online

Un annuncio sconcertante. Parole capaci di mettere in allarme la polizia, che ora è sulle tracce della persona che su Craigslist sta tentando di vendere un bambino di poche settimane per 500 dollari. L’annuncio, apparso venerdì scorso, ha subito suscitato un’ondata di indignazione. Nel post il messaggio è chiaro e non lascia spazi a fraintendimenti: «Vendo un neonato per 500 dollari. Il bambino ha 2 settimane. Dorme e non fa rumore di notte. Ti verranno forniti i vestiti. Posso darti gratuitamente anche la sorellina di 4 anni». Il messaggio continua con l’autore del post che dice di vivere in un quartiere tranquillo e di lavorare per il Dipartimento della famiglia della Florida. «Non voglio essere giudicato perché non voglio questi bambini» conclude.

Il Dipartimento delle forze dell'ordine della Florida ha aperto un’indagine per capire se l'annuncio è autentico o se si tratta di uno scherzo. Il Miami Herald, il primo a dare la notizia, ha riferito che gli agenti hanno interrogato una donna sospettata di aver pubblicato l’annuncio, ma lei continua a dichiararsi estranea ai fatti.



Non sarebbe la prima volta che qualcuno tenta di vendere un bambino su Craigslist. Nel 2017 una coppia del Tennessee, Deanna Greer e John Cain, è stata arrestata per aver pubblicato un messaggio sul popolare sito di annunci con cui metteva in vendita un bimbo di cinque mesi al pezzo di tremila dollari. In quel caso all’appuntamento per lo scambio si presentò un agente sotto copertura.

