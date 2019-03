Mamma violenta il figlio di 4 anni e vende i video sul web. Polizia: «Ha raccolto 2.900 euro»

Una madre è stata arrestata per aver abusato sessualmente del figlio di 4 anni e venduto il filmato in rete su canali per pedofili. La donna, 26 anni, è stata arrestata in Ucraina dopo aver tentato per l'ennesima volta di vendere online il materiale video per 100 euro. La polizia di Vinnytsia, ha accertato che fino a quel momento era riuscita a vendere almeno 30 video contenenti rapporti intimi con il bambino per un totale di 2.900 euro.

Preti e suore pedofili, bufera anche in Polonia: 328 casi in 28 anni

Durante il blitz della polizia nel suo appartamento, ha raccontato: "Una giovane donna mi ha contattato via email e mi ha offerto un lavoro. Avrei dovuto cercare online bambini disposti a prendere parte a riprese porno per denaro. Li avrei dovuti filmare a casa loro mentre i genitori erano lontani o invitarli a casa mia. Oppure avrei dovuto cercare genitori disposti a far filmare i loro figli per soldi". E ha poi aggiunto durante l'interrogatorio: "Sempre quella donna, mi ha offerto di provarlo con mio figlio dicendo che non c'era nulla di cui avere paura e io ho accettato". Un portavoce della polizia ha raccontato ai quotidiani locali: "Abbiamo raccolto prove contro la 26enne residente a Vinnytsia che ha filmato per lungo tempo rapporti sessuali con suo figlio di quattro anni. Vendeva il materiale a clienti stranieri. Per ogni clip ha ottenuto 3.000 hryvnias (100 euro)".

La donna prima si guadagnava da vivere prendendo parte a film porno per adulti. "Poi le è stato offerto più denaro per le riprese e la vendita di rapporti sessuali con suo figlio e ha accettato", hanno spiegato gli investigatori. Il bambino è stato allontanato dalla mamma ed è sotto osservazione medica. La donna dovrà affrontare il processo e rischia fino a 10 anni di carcere per reati sessuali multipli.



Ultimo aggiornamento: 16:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA