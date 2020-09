Usa, polizia spara a 13enne autistico: la mamma li aveva chiamati perché aveva avuto una crisi

«Perché non lo avete semplicemente affrontato?», mamma Golda Barton è disperata. Continua a ripetere ai poliziotti che hanno sparato a suo figlio autistico di 13 anni: «Perché lo avete fatto? Mio figlio ha problemi mentali, è come un bambino». la donna che vive in Utah, negli Usa, aveva chiamato la polizia perché suo figlio autistico aveva una crisi e urlava a squarciagola. Gli agenti giunti sul posto hanno intimato al ragazzo di 13 anni di mettersi a terra e poi, non ascoltati, hanno aperto il fuoco, colpendo il teenager diverse volte.

Usa, agente spara ad afroamericano alla schiena: è grave. Proteste dopo la diffusione del filmato

"He’s a small child": Utah police shot a 13-year-old autistic boy after his mother called 911 for help https://t.co/vBjoEdvRkv — The Washington Post (@washingtonpost) September 8, 2020

Ultimo aggiornamento: 01:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA