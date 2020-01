Usa, il logo delle Us Space Force scatena l’ilarità: assomiglia a quello della serie tv Star Trek

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La rete non perdona. Il nuovo logo della Us Space Force scatena l’ilarità e una valanga di commenti ironici. La nuova branca militare americana ha reso noto il logo che la rappresenterà, e tutti hanno immediatamente notato quanto sia simile a quello della serie tv Star Trek, nata nel 1966 e ancora oggi popolarissima.La somiglianza è stata notata anche da uno degli attori della serie, George Takei, che ha twittato ridacchiando: «Ehm ehm... ci aspettiamo il pagamento dei diritti di autore».Nei giorni scorsi era stata resa nota la divisa dei cadetti della Us Space Force e già allora c’era stata ironia, poiché si tratta di una divisa mimetica e molti si sono chiesti se sia necessario davvero mimetizzarsi nello spazio.La Force è nata quando lo scorso mese Donald Trump ha firmato il National Defence Authorization Act, il bilancio del Pentagono per l’anno fiscale 2020. Il presidente ha spiegato che il nuovo corpo delle Forze Armate avrà il compito di «proteggere gli interessi degli Stati Uniti nello spazio».Pur con un titolo dagli echi epici in raltà il nuovo corpo militare almeno all’inizio avrà compiti essenzialmente difensivi, più scientifici che avventurosi. La Space Force è il primo corpo nuovo creato nelle Forze Armate Usa sin da quando nel 1947 venne creata l’Aeronautica militare.Nell’annunciare il logo, Trump ha twittato: «Dopo essermi consultato con i nostri Grandi Leader Militari, con disegnatori e altri, sono felice di presentare il nuovo logo per la United States Space Force, la sesta branca delle nostre Magnifiche Forze Armate!» Non si aspettava di certo che il simbolo venisse accolto da risolini, battute e accuse di plagio.