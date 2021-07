Ungheria, «Recovery fund sospeso dalla Ue». Meloni: ricatto inaccettabile

Martedì 6 Luglio 2021, 20:33 - Ultimo aggiornamento: 20:41

Stop alla valutazione del Pnrr dell'Ungheria da parte della Ue. E per Giorgia Meloni questa sospensione è un ricatto inaccettabile. La Commissione Europea, secondo quanto rivelato da alcune fonti di Bruxelles alla agenzia tedesca Dpa, ha sospeso una valutazione positiva al piano di ripresa e resilienza coi fondi del Recovery fund dell'Ungheria.

Stando alle fonti europee, citate dall'agenzia tedesca, non sarebbero sufficienti infatti le misure di precauzione per evitare abusi nelle spese dei fondi. All'Ungheria sono destinati 7,2 miliardi di euro, risorse che però non possono essere versate senza l'approvazione del piano. La notizia arriva in un clima di grande freddezza fra Bruxelles e Budapest, dopo che nei giorni scorsi Ursula von der Leyen ha attaccato la nuova legge ungherese anti-Lgbt, definendola «vergognosa e discriminante».

Giorgia Meloni: «Ricatto inaccettabile»

«Fonti della Commissione Ue fanno sapere che Bruxelles si appresterebbe a bloccare l'approvazione del Recovery Plan dell'Ungheria. L'ennesimo inaccettabile ricatto politico contro il legittimo governo di una nazione sovrana, reo di voler difendere le proprie prerogative previste peraltro dai trattati vigenti. Si riempiono la bocca di »stato di diritto« ma poi violano trattati e regolamenti pur di colpire Viktor Orban. E lo chiamano »europeismo«». Lo dichiara il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.