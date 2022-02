Ucraina, la Russia attacca anche con gli hacker. Sganciato Hermetic Wiper, il malware programmato per distruggere

L'attacco della Russia all'Ucraina è totale. Si combatte al confine, nei cieli e da due giorni anche a Kiev, la capitale. Ma l'offensiva di Putin non si è limitata a soldati, tank e aerei da guerra. Dal Cremlino - preso di mira dal collettivo Anonymous - è in atto un cyberattacco su più livelli. E preoccupa soprattutto HermeticWiper, malware che sta attaccando i siti governativi ucraini, le banche e gli uffici amministrativi.

Cosa è Hermetic Wiper

Si tratta di un malware che può distruggere i dati presenti su un dispositivo, minando anche il corretto funzionamento del sistema operativo in esecuzione. Attacca i sistemi di comunicazione e di messaggistica istantanea, ma anche la rete internet. È altamente mirato ed è stato ideato per distruggere qualsiasi obiettivo si trovi sul suo cammino. Nessun furto di dati, ma è come una bomba destinata ad azzerare le informazioni. Non si ha ancora certezza di come si possa manifestare, né di quando sia stato creato (l'ipotesi è che esista ufficialmente dal dicembre scorso).