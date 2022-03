Ucraina, «Mandiamo Putin su Giove»: la raccolta fondi online del governo di Zelensky raccoglie più di 2 milioni di euro

Il governo ucraino ha lanciato una raccolta fondi online «per spedire Putin su Giove». L'idea ironica di Kiev ha avuto un successo che ha del clamoroso. Sono stati raccolti infatti più di due milioni di euro, che dovrebbero servire a costruire un razzo in grado di lanciare il presidente russo nel sistema solare.

La raccolta fondi è stata lanciata dal Ministero della Trasformazione Digitale. Il sito si chiama "putina.net" e prende in giro l'invasione dell'Ucraina da parte di Putin, promettendo di mandare «il sanguinario dittatore molto, molto lontano».

Fondi per l'esercito

Complessivamente, il dipartimento del governo mira a raccogliere 100 milioni. Agli utenti è chiesta una donazione minima di 2,99 dollari per «l'acquisto del razzo». In realtà Mykhailo Fedorov, vice primo ministro ucraino, ha rivelato che i fondi raccolti servirannoper rifornire le forze armate ucraine e al ripristino delle città e dei paesi ucraini dopo i bombardamenti russi. «Tutti vogliono che Putin muoia - ha scritto Fedorov -. Fino a quando ciò non accadrà, diamo agli ucraini e al mondo intero un'opportunità unica: mandare Putin su Giove».