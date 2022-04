Kramatorsk, bimba smarrita durante l'evacuazione della stazione. La mamma incinta è stata ricoverata in ospedale

Era alla stazione di Kramatorsk con sua madre durante il bombardamento in cui hanno perso la vita più di 50 persone. La forte esplosione e la folla in preda al panico devono averle separate. Da quel momento della piccola Olkhovik Alisa Alexandrovna non si hanno più notizie. La madre incinta è stata ricoverata in ospedale, mentre Alisa saliva presumibilmente su uno dei mezzi utilizzati per l'evacuazione.

Sui social rimbalza la notizia della sua scomparsa, riportata dei media ucraini, accompagnata da una sua foto in cui la piccola appare con capelli chiari, occhi scuri e fisicità esile. Le autorità ucraine hanno messo a disposizione un'apposita hotline aperta 24 ore su 24 per le persone scomparse durante i disordini della guerra, per permettere a chi sopravvive di ritrovare un propio parente o amico, nella sperenza che non sia tra le vittime non conteggiate delle delle stragi civili.