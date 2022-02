Ucraina: ponti sui fiumi e ospedali. Ecco i video e le foto satellitari con cui Biden accusa Putin

Dalla Russia continuano a predicare la de-escalation della crisi ucraina, ma le fonti dell'alleanza Nato non vanno nella stessa direzione. Anzi, sembra che il Cremlino, anziché ritirare le truppe dal confine, stia continuando a prepararsi ad un'eventuale invasione. La "Cnn" ha pubblicato le foto satellitari e i video che danno ragione agli Stati Uniti e al presidente Biden, che ha ribadito ieri che «la Russia è pronta ad attaccare».

Russian army T80 main battle tanks, possibly of the 4th Guards Tank Division. They arrived yesterday, near Belgorod (30km from Ukraine), by train, from Naro-Fominsk, south-west of Moscow (700km). Today they left the area of the railway sidings, by road. So much for a withdrawal. pic.twitter.com/Isy8MvcojK

— Henry Bolton OBE 🇬🇧 (@_HenryBolton) February 16, 2022