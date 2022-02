Crisi in Ucraina, Biden: «Russia pronta ad attaccare»

Gli Stati Uniti hanno «ragione di credere» che la Russia sia «impegnata in un'operazione false flag», un'operazione per creare il pretesto per attaccare. Lo ha detto Joe Biden ai giornalisti lasciando la Casa Bianca per andare in Ohio. «Tutte le indicazioni sono che si stanno preparando ad entrare in Ucraina, ad attaccare l'Ucraina», ha aggiunto il presidente. «La mia sensazione è che questo avverrà nel giro di diversi giorni», ha detto ancora Biden, sottolineando di non avere ancora letto la lettera inviata da Mosca in risposta alle proposte Usa. E affermando di non aver «in programma di parlare con Putin». Riguardo poi all'intervento oggi al Palazzo di Vetro di Antony Blinken, Biden ha detto che il segretario di Stato presenterà un percorso per una soluzione diplomatica, ribadendo che «questo percorso esiste».