Ucraina, agenti e informatori: l'esercito ombra della resistenza civile che combatte l'avanzata russa: «Abbiamo paura di morire, ma la causa è giusta»

Mentre l'esercito ucraino intensifica i suoi attacchi su Kherson, annunciando una nuova offensiva per riconquistare la regione, c'è un altro gruppo di militari "non ufficiale" che collabora insieme alla forze di Kiev. Parliamo dell'esercito di civili, nascosto nelle campagne e nelle cttà bombardate dell'Ucraina. Persone che hanno scelto di compiere una lotta armata di resistenza per riconquistare i territori invasi dall'esercito russo.

Le voci sono state raccolte in un reportage della BBC. Testimonianze che raccontano la lotta popolare giallo-blu nella regione sud del Paese. Una resistenza civile che ha "costruito" il proprio quartier generale a Mykolaïv. Dentro la città campeggiano grossi cartelloni pubblicitari che mostrano una figura senza volto e incappucciata con accanto un avvertimento a breve termine per i soldati russi: "Kherson: i partigiani vedono tutto". Un'immagine progettata per aumentare il morale di coloro che sono ancora intrappolati nel territorio controllato dai russi, un invito alla resistenza.

Le voci della resistenza

Sasha (nome di fantasia) è una di quelle persone costrette ad abbandonare la sua vecchia vita per imbracciare le armi contro l'invasione russa. Prima che arrivasse la guerra coltivava piante d'arredo. Il suo, all'interno della resistenza, è un ruolo strategico. L'uomo si occupa di gestire il lavoro di "spionaggio" insieme a un folto gruppo di persone, anche loro ex-civili. Sasha e i suoi "fratelli in armi" hanno il compito di scovare obiettivi militari sensibili e poi riferirlo ai gruppi dell'esercito ucraino. In questo sono anche stati istruiti all'uso di piccoli droni spia.

Per invitare quante più persone possibili ad affincare Kiev nella riconquista dei territori, recentemente l'esercito ucraino ha diffuso online una guida PDF per compiere sabotaggi contro i gruppi militari russi che, pattugliano le zone conquistate. Un manuale con istruzioni su come compiere piccoli atti sovversivi come. tagliare le gomme dei mezzi russi, aggiungere zucchero ai serbatoi di benzina o addirittura rifiutarsi di eseguire un ordine. Sasha e il suo gruppo sono diventati fondamentali nella strategia militare ucraina per la riconquista di Kherson.

Su come viene svolto il lavoro della sua squadra racconta: «Diciamo che avvistiamo un nuovo obiettivo, subito dopo mandiamo la sua posizione ai nostri militari e in un giorno o due non c'è più». Sui suoi compagni aggiunge: «Sono ucraini che non hanno perso la speranza della vittoria e vogliono che il nostro Paese venga liberato. Hanno paura? Certo, ma servire il loro Paese è più importante». L'uomo inoltre rivela che i russi sanno della loro esistenza e che, vengono spesso bombardati dall'esercito di Putin: «Fino a oggi nessuno di noi è stato ancora ucciso. So che è solo una questione di fortuna, ma se mi dovesse succedere di morire saprò che è stato per una causa giusta».

«Ho visto uno dei miei compagni morire sotto le torture»

Oleh, nome di fantasia pure il suo, è un altro soldato della resistenza. Prima faceva l'operaio. Ricorda con amarezza le torture di quando è stato prigionierio dei russi prima di riuscire a fuggire: «Mi mancano molti denti per i pugni subiti durante gli interrogatori. Mi hanno anche rotto sette costole, tre delle quali non si sono ancora riparate». Oleh racconta di essere stato catturato e torturato insieme a un altro prigioniero, Denys Mironov, morto in seguito alle ferite riporate. Entrambi vengono da Kherson dove, sono stati rapiti il 27 marzo dai soldati russi.

Oleh rileva agghiaccianti dettagli sulle torture a cui lui e Denys sono stati sottoposti: descrive le continue percosse con scosse elettriche nelle prime ore, soffocamento e minacce di morte. Secondo lui gli uomini che li avrebbero torturati erano membri dell'FSB, l'attuale servizio segreto russo, racconta: «Prima che ci catturassero avevano detto che stavano cercando nazisti, poi mi hanno picchiato perché ero rasato e quindi hanno detto che ero sicuramente un nazista», continua «Quando mi hanno spogliato, hanno visto che avevo le mutande dei Simpson, quindi hanno detto che non ero un nazista ma un agente americano, quindi dovevo essere punito lo stesso». Oleh e Denys si erano uniti alla difesa territoriale, l'esercito volontario dell'Ucraina. Ma gran parte di quell'esercito si è disperso dopo le prime esplosioni, così le forze rimanenti di Kherson furono rapidamente sopraffatte. Entrambi si sono poi uniti alla resitenza civile.

Denys

Denys, 43enne con moglie e figlio, gestiva una bancarella di frutta e verdura. prima della guerra. Dopo la cattura Oleh racconta di non aver visto il compagno per le prime 12 ore. Quando è stato riportato nel luogo dove i soldati russi tenevano i prigionieri a Kherson, Denys riusciva a malapena a camminare e respirare, ma i soldati hanno continuato a picchiarlo anche li: «Lo hanno colpito all'inguine, poi alla faccia, poi due uomini con i manganelli gli hanno tolto i pantaloni e hanno iniziato a picchiarlo vicino ai reni», dice Oleh, che aggiunge «Era chiaro che i suoi polmoni erano stati perforati e che era stato ferito gravemente, ma se fosse stato aiutato in tempo, la sua morte poteva essere evitata».

Il 18 aprile succesivo sono stati trasferiti in Crimea e il giorno successivo, Denys, dopo 20 giorni di agonia, è stato finalmente portato in un ospedale militare dove Oleh era sicuro che si sarebbe ripreso, ma da li non ha avuto più sue notizie. La famiglia di Denys Mironov ha saputo della sua morte più di un mese dopo, quando gli è stato restituito il cadevere dell'uomo come parte di uno scambio di corpi di prigionieri.

