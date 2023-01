Ucraina, Elya muore di paura a 6 anni dopo 11 mesi trascorsi nel sotterraneo per sfuggire alle granate dei russi: il cuore ha ceduto

Elya è morta dopo aver compiuto sei anni nel sotterraneo dell'edificio in cui la bimba si rifugiava dal febbraio scorso con i genitori per sfuggire alle granate e ai missili russi che martellano Avdiivka, città dell'Ucraina orientale che si trova nel Donetsk, a ridosso del fronte dove si combatte in maniera più accesa. Elya è morta di paura la notte scorsa nella casa a 5 chilometri da dove gli scontri non hanno sosta: il suo cuore non ha retto ai continui spaventi per le sirene d'allarme e per il fragore delle esplosioni. La foto è stata diffusa dall'ambasciata ucraina presso la Santa Sede.

È bambina di 6 anni si chiama Elya.Negli ultimi 11 mesi Elya ha vissuto a Avdiivka🇺🇦a 5 km dalla linea del fronte. Si è nascosta per la maggior parte del tempo nel seminterrato con la sua famiglia per paura dei bombardamenti 🇷🇺. Lei è morta la notte scorsa per un attacco di cuore pic.twitter.com/D3SzWh1nbt — UKR Emb to HOLY SEE and SMOM (@UKRinVAT) January 12, 2023