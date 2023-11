Ucraina a corto di truppe, l'esercito recluta sempre più donne. Dalla commessa alla neo-laureata: «Se non io, chi?»

«Se non io chi?». L'Ucraina a corto di truppe cerca donne da reclutare nell'esercito. E loro sono pronte, guerriere per scelta. Scrive l'Observer che «Halyna Vynokur, commessa in un negozio di ferramenta a Kiev, ha imbracciato per la prima volta un'arma da fuoco». E ancora: «Iryna Sychova, responsabile degli acquisti in un grande magazzino, ha smontato e rimontato il miscuglio di aste e molle di un kalashnikov». Una ventina di donne che si sono presentate in una foresta vicino a Kiev lo scorso fine settimana per un corso sulle armi da fuoco e sul combattimento urbano, un addestramento che includeva sparare con i fucili, trovare trappole esplosive e lanciare bombe a mano. «Spinte dal senso del dovere», hanno detto, rendendosi conto che un giorno avrebbero potuto finire in prima linea.

«Nessuno vuole combattere in trincea», ha detto Olha Bakhmatova, 46 anni, psicologa che ha partecipato alla formazione. «È innaturale volerlo». Ma sentiva che era “inevitabile” che molte donne finissero per combattere e voleva essere preparata. «Ora capisco: se non io, chi?». Dopo 20 mesi di guerra su vasta scala - rileva l'Observer - i combattimenti in Ucraina si sono impantanati in feroci battaglie di logoramento lungo una linea del fronte a zigzag nel sud-est.

Ucraina a corto di truppe

«Con così tanto impegno nel ricostituire i ranghi, sono in corso sforzi per attirare più donne ucraine nell’esercito. Gruppi di volontari che offrono corsi di formazione esclusivamente femminili, come quello vicino a Kiev, stanno sostenendo l’iniziativa. Secondo il Ministero della Difesa, circa 43.000 donne prestano servizio nell’esercito ucraino, un aumento di circa il 40% rispetto al 2021, l’anno prima dell’invasione su vasta scala da parte della Russia. L’incremento proporzionale è inferiore a quello della forza combattente maschile, che è più che triplicata nello stesso periodo. Le donne ucraine stanno ora combattendo nell'Ucraina sudorientale. Dopo l’invasione, in diversi passaggi, i militari hanno abolito le restrizioni che impedivano alle donne di ricoprire ruoli come mitragliere, comandante di carri armati e cecchino, e hanno revocato le norme che proibivano alle donne di guidare camion». Aumentato anche il limite di età per le reclute donne, da 40 anni a 60 anni lo stesso degli uomini.

Il ruolo delle donne in guerra

All’inizio della guerra - è il resoconto dell'Observer - le donne avevano assunto ruoli di combattimento in gruppi paramilitari o aggirando le regole. E sono state ferite, catturate e uccise, anche se l’esercito non rilascia dati sulle vittime. «Un passo avanti verso l’uguaglianza, ma anche l’enorme prezzo che la guerra ha richiesto». L’Ucraina ora ha bisogno di mobilitare e addestrare molti più soldati per sostenere la sua resistenza all’invasione russa, anche se gli uomini stanno sempre più evitando la leva. Da qui le sessioni di formazione per sole donne. «Le donne sono in grado di lottare ad armi pari con gli uomini e allo stesso tempo rimanere femminili», ha affermato Darya Trebukh, fondatrice del gruppo non governativo ucraino Valkiriya, che sta conducendo le sessioni di formazione. «Il sesso di un guerriero non fa differenza».

Vynokur, 26 anni, commesso del negozio di ferramenta, si è presentato al corso di formazione con un amico dopo aver visto una pubblicità su Instagram. «Ciò che mi ha attratto è che questo è solo per le donne - ha detto - È più comodo, soprattutto per la prima volta» maneggiare un'arma. Tutti sono ormai coscienti che la guerra sarà ancora lunga. Per questo «l'esercito ucraino si è concentrato principalmente su modi per migliorare le condizioni delle donne già nell'esercito, come fornire indumenti e giubbotti antiproiettile specifici per genere, e non sulla mobilitazione. Non recluta donne, anche se recentemente ha richiesto alle donne con formazione medica di registrarsi per la leva. Le donne che vogliono prestare servizio devono arruolarsi».

L'addestramento

Nella recente sessione vicino a Kiev, i principianti hanno imparato a regolare la fionda di un fucile kalashnikov: troppo allentata e rimbalza, troppo stretta e non può spostarsi rapidamente in posizione per sparare. L'istruttore maschio, un paracadutista in servizio attivo, ha dimostrato come ricaricare un caricatore, rimuovere una cartuccia inceppata e sparare da una posizione prona. Le donne sono state indotte in particolare a pilotare droni per la sorveglianza o a sganciare esplosivi sul nemico. «Le donne che possono pilotare i droni sono persone che domani, se necessario, potrebbero ottenere un drone per colpire il fuoco dell’artiglieria», ha detto Valeriy Borovyk, comandante di un’unità di droni e fondatrice di un gruppo dedicato all’addestramento di donne pilota chiamato Pilotesy. Borovyk, fondò Pilotesy, a Kiev nel primo mese dell’invasione, un organizzatore di sfilate di moda ha aiutato nel reclutamento, alcuni erano modelle e attrici. Circa un terzo di queste donne da allora si sono arruolate nell'esercito: studiano il pilotaggio dei droni da combattimento, altre sono già nell’esercito e vogliono passare da posizioni di supporto o lavori medici a ruoli di combattimento. Ecco Alina Budnyova, 24 anni: «Potrei essere chiamata alle armi, quindi ho deciso che avrei dovuto avere alcune competenze per il fronte». Si è laureata l'anno scorso all'università di Medicina e ora deve registrarsi per la leva. «Voglio proteggere il mio Paese».

Il gruppo Valkiriya ha addestrato circa 200 donne all'uso delle armi da fuoco e ad altre abilità di combattimento. Le donne che completano il corso e desiderano arruolarsi nell'esercito si iscrivono presso gli uffici di reclutamento; circa una su cinque lo ha fatto. Combattimenti nella foresta, esercitazioni avanzate.