Ucraina, comandante georgiano pro-Kiev: «A volte leghiamo i russi mani e piedi. Non li facciamo mai prigionieri»

«A volte li leghiamo mani e piedi. Parlo a nome della Legione georgiana, non faremo mai prigionieri russi. Gli occupanti russi e i kadyroviani (ceceni, ndr) non saranno mai fatti prigionieri». Lo ha detto il comandante di un battaglione georgiano che combatte a fianco dell'esercito ucraino, Mamuka Mamulashvili, in un'intervista alla trasmissione Vozdukh del canale Youtube dell'oligarca russo dissidente Mikhail Khodorkovsky.

APPROFONDIMENTI MONDO «Soldato russo prigioniero ucciso» UCRAINA Stazione di Kramatorsk, Tochka-U o Iskander?

For the record:



The head of the „Georgian Legion" Mamuka Mamulashvili answers a question about a video with Russian servicemen whose throat was cut and then shot in the back of the head:



"Russian occupiers, and Kadyrovites,will not be taken prisoner“ pic.twitter.com/KDeGOWxjel

— Levi (@Levi_godman) April 6, 2022