Caccia svedesi JAS 39 all'Ucraina, Kiev pronta a usarli. Sono i «più versatili, veloci e precisi»

I "grifoni" svedesi in aiuto dell'Ucraina. E' più che una possibilità quella che i potenti caccia, i più versatili e veloci al mondo, possano entrare nel conflitto per fronteggiare l'invasione russa. Si tratta degli Jas 39 Gripen (Grifone) progettati in passato per sostituire il Viggen in una varietà di ruoli, il nucleo della potenza aerea svedese. Un caccia multiruolo che ha ricevuto diversi ordini di esportazione da ogni parte del mondo e su cui si stanno addestrando i piloti dell'esercito ucraino. Sviluppato da SAAB Military Aircraft e commercializzato congiuntamente da SAAB e BAE Systems, il Gripen è un aereo da combattimento multiruolo leggero di quarta generazione che presenta una configurazione delta-canard accoppiata con un sistema di controllo digitale fly-by-wire. La potenza è fornita da una versione modificata del collaudato turbofan F404J, sviluppato e prodotto da Volvo Glygmotor e dotato di un nuovo postcombustore. A differenza del Viggen, il JAS 39A è privo di invertitore di spinta ma possiede comunque eccellenti capacità a corto campo. Ericsson ha sviluppato il radar avanzato multimodale, pulsato-Doppler PS-05/A del JAS 39. Il Gripen dispone anche di un HUD olografico grandangolare e di un FLIR con pod per missioni di attacco e ricognizione.

L'addestramento

In base a quanto riporta Kyiv Post "i piloti ucraini hanno già iniziato l'addestramento di familiarizzazione sui caccia svedesi JAS 39 Gripen". Il combattimento aereo prende corpo come alternativa all'offensiva terrestre. "Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj, dopo un incontro con il primo ministro svedese Ulf Kristersson, ha annunciato in una recente conferenza stampa che i piloti ucraini stanno già pilotando aerei svedesi e che si stanno avvicinando ad avere il Gripen nei nostri cieli”. Progettato per combattere una possibile invasione della Svezia da parte della Russia in un clima settentrionale, potrebbe essere una soluzione ai problemi di superiorità aerea dell’Ucraina. Ma la questione della fornitura di questi aerei all’Ucraina rimane aperta. "Ciò è particolarmente rilevante nel contesto del recente commento di Oleksiy Reznikov, ministro della Difesa ucraino, il quale ha affermato che anche i piloti ucraini hanno iniziato l’addestramento sugli aerei da caccia americani F-16. Il ministro della Difesa svedese Paul Jonson ha affermato che i piloti ucraini stanno ricevendo sia l'addestramento al simulatore che quello di volo sul Saab JAS 39 Gripen. Questo addestramento li preparerà all’utilizzo dei caccia se l’aeronautica ucraina dovesse ricevere i jet. Conoscere gli ultimi caccia a reazione occidentali aiuterà i nostri piloti ad adattarsi alle moderne cabine di pilotaggio digitali e a padroneggiare i sistemi di navigazione, radar e comunicazione integrati".

Le caratteristiche

Allo stesso tempo, il ministro della Difesa svedese ha parlato della possibilità di inviare caccia JAS 39 Gripen in Ucraina. "La questione della fornitura di aerei all'Ucraina non è all'ordine del giorno perché quelli che abbiamo in Svezia sono vitali per la nostra difesa nazionale", ha detto. Tuttavia, non è del tutto escluso che la Svezia possa inviare questi aerei in Ucraina.

Come funzionano

Il Saab JAS39 Gripen (“Griffen” in inglese) è particolarmente adatto al conflitto che combatte l'Ucraina. Ogni JAS 39 Gripen è dotato di uno speciale scambio di informazioni (collegamento dati di comunicazione Celsius Tech CDL 39, compatibile con i sistemi di collegamento dati tattici della NATO come Link 16) e di un sistema di controllo tattico dell'area. Ogni pilota è in grado di conoscere la posizione degli altri velivoli, le loro osservazioni e i piani per ulteriori azioni. Anche se la Svezia non invierà il JAS 39 Gripen in Ucraina, l’esperienza acquisita dai piloti ucraini renderà molto più semplice iniziare a lavorare con l’F-16. "Dopo che i piloti ucraini avranno appreso le basi del controllo e dell’utilizzo di tutti i sistemi sui caccia svedesi, saranno più facilmente in grado di passare agli F-16 statunitensi - ancora l'analisi del Kyiv Post - L'addestramento sul Gripen svedese darà ai nostri piloti l'opportunità di familiarizzare con tutti i sistemi e le interfacce dei caccia occidentali, che condividono molte caratteristiche comuni, come l'utilizzo di informazioni di rete collegate a dati compatibili con la Nato che mostrano l'intero spazio di battaglia aria-terra su più colori -visualizzazioni delle funzioni".

L'efficienza

I piloti ucraini sanno come pilotare un aereo, come decollare e atterrare, possono eseguire manovre di reazione alla minaccia antimissile, volare a quote estremamente basse e sparare con precisione. Ciò è stato riconosciuto dagli specialisti americani, che hanno elogiato molto le capacità di volo dei piloti ucraini. "I piloti ucraini si dimostrano efficienti anche su aerei obsoleti come MiG-29, Su-25 o Su-27. Saab, il produttore svedese del Gripen, afferma che l'addestramento dell'equipaggio di volo e del personale di manutenzione per il JAS 39 sarà due volte più veloce che per l'F-16. Il JAS 39 Gripen è un caccia multiuso di quarta generazione progettato e prodotto dalla società svedese SAAB. Il JAS 39 è stato adottato dall'aeronautica militare svedese nel 1997, rendendolo uno dei caccia più nuovi al mondo. Ad esempio, l’F-16 fu adottato nel 1978 e il MiG-29 nel 1983.

Durante lo sviluppo del Gripen, l'obiettivo era creare l'aereo più versatile in grado di svolgere la maggior parte dei compiti di volo. Questa capacità multiruolo si riflette nell'abbreviazione JAS: Jakt (caccia), Attack (attacco), Spaning (ricognizione). Questo differisce dai MiG-29 che furono costruiti per essere intercettori di difesa puntuale a corto raggio. Una caratteristica distintiva di questi combattenti è la loro massima adattabilità al clima rigido della Scandinavia. Questi jet hanno eccellenti caratteristiche di decollo e atterraggio, che consentono loro di decollare da piste corte e da alcuni tratti preparati di autostrade, pur essendo resistenti agli effetti del freddo intenso. Il vantaggio dei Gripen è la facilità di manutenzione. La possibilità di decollare da aeroporti e autostrade non ideali risparmierà all’Ucraina la necessità di costruire nuovi aeroporti. Gli ingegneri hanno tenuto conto dei requisiti specifici dell'aeronautica militare svedese durante la progettazione dell'aereo. Grazie a ciò, il Gripen può decollare da piste di atterraggio innevate lunghe 800 metri e, in condizioni ideali, il tempo di preparazione per il volo successivo (rifornimento di carburante, sostituzione delle armi, ispezione e manutenzione) non dovrebbe superare i 10 minuti.

"Poiché l’Esercito ha bisogno quanto prima del supporto aereo, questo fattore è estremamente importante e potrebbe rivelarsi decisivo. Inoltre, il Gripen è presumibilmente molto conveniente. Secondo le stime svedesi, il costo dell’ora di volo del JAS 39 è di soli 4.700 dollari rispetto ai 7.000 dollari per ora di volo dell’F-16. Le caratteristiche generali del caccia sono ottimizzate per l'intercettore. Secondo la società SAAB, l'aereo può volare supersonico senza postbruciatori e con armi a bordo. Secondo gli esperti, ciò è possibile a causa della bassa resistenza aerodinamica dell'aereo. L'aereo è dotato di radar PS-05/A, che può rilevare un bersaglio aereo di tipo caccia a 120 km e seguire il movimento delle auto sulla strada o delle navi in ​​mare da 70 km. La cabina di pilotaggio è dotata di un indicatore su larga scala e di tre display a colori multifunzionali. Inoltre, tutti gli indicatori importanti dell'aereo vengono visualizzati sul display montato sul casco. Il Gripen è dotato di un sistema che ottimizza la consapevolezza del pilota dei parametri dell'aereo e dell'ambiente circostante". Tutti i dati vengono analizzati e forniti al pilota in tempo reale.

I Gripen furono esportati in Sud Africa dove trasportano una serie di armi indigene e sono gestiti anche dalle forze aeree ungheresi e ceche. Nel 2013 il Brasile ha scelto un Gripen NG migliorato. È prevista la consegna di un totale di 36 aeromobili entro il 2023. Il caccia Gripen può utilizzare quasi l'intero inventario di munizioni e missili per l'aviazione dei paesi membri della NATO. Per combattere i bersagli aerei, il Gripen è equipaggiato con missili AIM-120, che hanno una gittata fino a 120 chilometri. Inoltre, questo aereo può fungere da vettore dei missili da crociera britannici Storm Shadow con una gittata di oltre 560 chilometri. Grazie a ciò, il Gripen è una piattaforma di combattimento altamente efficace pronta a svolgere una varietà di missioni. "Le tattiche, le tecniche e le procedure utilizzate dagli svedesi soddisfano le esigenze ucraine. Poiché la Russia bombarda attivamente i nostri aeroporti militari, dobbiamo garantire il massimo livello di sicurezza sia per gli aerei che sono già nell’aeronautica ucraina sia per quelli che ci verranno presto trasferiti - ancora il media ucraino - Pertanto, è importante che i paesi alleati formino non solo i nostri piloti, ma anche i tecnici e gli ingegneri degli aeroporti. Date le capacità e il potenziale dell’esercito ucraino, tali tattiche contribuiranno a raggiungere un elevato livello di sicurezza per i nostri equipaggi e i nostri aerei".