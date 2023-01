Trump Organization, multa da 1.6 milioni di dollari per frode fiscale

Multa per la Trump Organization, l'azienda di proprieta dell'ex presidente degli Stati Uniti. La società è stata condannata a pagare 1,6 milioni di dollari per frode fiscale. La Trump Organization è stata condannata per 17 reati tra cui associazione a delinquere e falsificazione di documenti aziendali. L'importo imposto dal giudice di New York Juan Manuel Merchan è pari al doppio delle tasse evase da alcuni dirigenti dell'azienda. Né l'ex presidente né i suoi figli erano coinvolti nel processo. L'importo della multa ha un valore più che altro simbolico ma è comunque un brutto colpo per la reputazione del tycoon.

La sentenza

La sentenza, emessa da un giudice della Corte Suprema dello Stato di Manhattan, conclude un lungo calvario legale per la società di Trump, la Trump Organization, che è stata condannata a dicembre per aver distribuito vantaggi non ufficiali ad alcuni dei suoi massimi dirigenti. Uno dei dirigenti che hanno orchestrato il piano, Allen H. Weisselberg, si è dichiarato colpevole. Martedì è stato condannato a scontare cinque mesi nel carcere di Rikers Island.

La sanzione finanziaria è una miseria per la società e per l'ex presidente, che ha raccolto centinaia di milioni di dollari di entrate ogni anno mentre era in carica. Ma il verdetto ha bollato l'azienda come «criminale». I pubblici ministeri continuano anche a sollecitare un'indagine penale contro l'uomo stesso.

Venerdì gli avvocati della Trump Organization hanno chiesto una sanzione minore, attribuendo la colpa al signor Weisselberg, che secondo loro ha realizzato il piano senza l'intenzione di avvantaggiare la Trump Organization. Ma Joshua Steinglass, procuratore dell'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, che ha condotto il caso contro la Trump Organization e il signor Weisselberg, ha sostenuto che la società ha attuato «uno schema multidimensionale per frodare le autorità fiscali».