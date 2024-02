Trump, la sanzione da 450 milioni e i maxi interessi: 2,6 milioni per ogni mese in cui non ha pagato la multa

Non solo la multa. Donald Trump è stato condannato anche a pagare gli interessi sulla sanzione per gli asset gonfiati in dieci anni e quindi la cifra sale da 355 milioni a 450 milioni. Lo ha riferito la procuratrice generale dello stato di New York Letizia James, che ha anche ironizzato su un famoso libro del tycoon: «Donald Trump può aver scritto l’arte di fare affari, ma ha perfezionato l’arte del furto», ha commentato.

«La completa mancanza di contrizione e rimorso confina col patologico», ha scritto il giudice Arthur Engoron.

Le sanzioni

Trump e i suoi familiari sono stati condannati per aver gonfiato gli asset e il patrimonio di famiglia, falsificando documenti finanziari al fine di ottenere condizioni vantaggiose sui prestiti dalle banche. Oltre metà della penale è stata calcolata sui mancati profitti che sarebbero derivati da prestiti che avrebbero dovuto essere più costosi, con interessi vicini al 10% e non sotto il 2%. Condizioni estremamente vantaggiose ottenute sottoponendo ai creditori informazioni non corrette. Venerdì scorso il giudice Arthur Engoron ha stabilito che l’importo totale dovuto da Trump deriva da tre diverse sanzioni comminate separatamente. La prima riguarda 168 milioni di dollari che l’ex presidente ha risparmiato in interessi attraverso la frode a partire da marzo 2019. Dovrà pagare il 9% annuo per tale importo, in linea con la legge statale, e dal mancato versamento di questa cifra ha ottenuto finora 75 milioni di dollari in più, come calcola Business Insider. La seconda sanzione riguarda il profitto di 126 milioni di dollari che Trump ha incassato dalla vendita dell’Old Post Office di Washington, che secondo il giudice Engoron è stato realizzato utilizzando documenti finanziari contenenti informazioni false. Su questo ammontare il tycoon dovrà pagare gli interessi a partire da maggio 2022, che attualmente ammontano a 20 milioni di dollari. Il terzo riguarda 60 milioni di dollari provenienti dai profitti di Trump nella vendita di Ferry Point, un campo da golf nel Bronx, che secondo i pubblici ministeri avrebbe realizzato gonfiandone il valore. Gli interessi su questa sanzione sono scattati a giugno 2023 e finora sono costati a Trump circa 3,5 milioni di dollari.

Rischio sequestro

Se non salda i 355 milioni di dollari di sanzione, scrive Business Insider, Trump ora rischia di perdere circa 32 milioni di dollari di interessi all’anno. Si tratta di circa 87.500 dollari al giorno, un milione ogni dodici giorni, 2,66 milioni al mese. L’avvocato dell’ex presidente, Christopher Kise, ha dichiarato due giorni fa a Newsweek che Trump intende presentare ricorso contro la sentenza di Engoron. Kise ha affermato che i tempi dell’Appello «dipenderanno da molti fattori, quindi è difficile dirlo al momento, ma in ogni caso rientrerà nell’arco dei trenta giorni». Nel frattempo la procuratrice generale Letizia James ha avvertito che se il tycoon non inizia a pagare la multa di 355 milioni di dollari, il suo ufficio si muoverà per sequestrare i beni, come la Trump Tower. A gennaio l’ex presidente è stato anche condannato a pagare 83,3 milioni di dollari di danni a E. Jean Carroll in una causa per diffamazione. Nel 2023 Trump ha speso per le sue spese legali 53 milioni di dollari provenienti dalle sovvenzioni dei donatori.